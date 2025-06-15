Митинг Айнара Шлесерса против признания результатов муниципальных выборов
В воскресенье, 15 июня, у памятника Свободы в Риге прошел митинг, организованный лидером партии "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом. ...
ВИДЕО: речь Шлесерса на русском языке у памятника Свободы вызвала бурные овации
В воскресенье, 15 июня, у памятника Свободы в Риге прошел митинг, организованный лидером партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнаром Шлесерсом. На одном из видео видно, что политик произносит речь и на русском языке.
Поводом для митинга в воскресенье стало заявление Шлесерса о том, что прошедшие выборы в органы самоуправления якобы были сфальсифицированы и являются "самыми нечестными за всю историю независимой Латвии".
По оценке портала Jauns.lv, на митинге собралось около 300 человек. Он завершился до 16:00. В своей речи Шлесерс утверждал, что правительство специально не настояло на ручном подсчете голосов, чтобы, по его словам, "посчитать правильно, а не честно" — то есть, не допустить его к власти. Хотя критике подверглась и новая Рижская дума, основная часть нападок со стороны Шлесерса была адресована правительству под руководством премьер-министра Эвики Силини. Политик призвал собравшихся скандировать: "Правительство должно уйти!" — и толпа охотно откликнулась.
В какой-то момент Айнар Шлесерс в общении со сторонниками даже перешел с государственного языка на русский. В этой речи он ссылается на бывшего президента Латвии Карлиса Улманиса, утверждая, что тот тоже говорил о необходимости объединять народ и что "чем больше языков мы знаем — тем лучше". Эти слова вызвали одобрение публики и были встречены бурными аплодисментами.
Šlesera runa krieviski izpelnījās visskaļākos aplausus. pic.twitter.com/CAT3mGz5SM— MkFZnp5s ZNzLSjAJV20 (@wRxN0lGYBuhYtT_) June 15, 2025
Шлесерс также заявил, что, несмотря на то, что решение ЦИК будет обжаловано, он не верит в независимость латвийской судебной системы. Поэтому он готов организовывать более масштабные протесты. Следующее собрание он анонсировал на 28 июня в 15:00, если до того времени правительство Силини не подаст в отставку. Протесты, по его словам, продолжатся до тех пор, пока это не случится.