ВИДЕО: речь Шлесерса на русском языке у памятника Свободы вызвала бурные овации

По оценке портала Jauns.lv, на митинге собралось около 300 человек. Он завершился до 16:00. В своей речи Шлесерс утверждал, что правительство специально не настояло на ручном подсчете голосов, чтобы, по его словам, "посчитать правильно, а не честно" — то есть, не допустить его к власти. Хотя критике подверглась и новая Рижская дума, основная часть нападок со стороны Шлесерса была адресована правительству под руководством премьер-министра Эвики Силини. Политик призвал собравшихся скандировать: "Правительство должно уйти!" — и толпа охотно откликнулась.