Как латвийцы собираются праздновать Лиго: трезвость, барбекю и никакого цветка папоротника

Респондентов спросили, что они, скорее всего, не будут делать в Янову ночь. К сожалению, большинство признались, что, скорее всего, пропустят поиски цветка папоротника, поскольку знают, чем это закончится... Примечательно, что такой ответ одинаково часто давали как мужчины, так и женщины, что подтверждает, что в ближайшее время в стране не стоит ожидать быстрого демографического всплеска.