Как латвийцы собираются праздновать Лиго: трезвость, барбекю и никакого цветка папоротника
Как жители Латвии в этом году планируют провести ночь Лиго? Будут ли петь песни, жарить шашлыки и пить пиво? И сколько из них собирается найти цветок папоротника? Хорошая новость в том, что традиции все еще живы, плохая - почти треть (32%) жителей Латвии не планируют искать цветок папоротника в ночь Лиго - это стало известно в ходе опроса жителей, проведенного торговым центром моды и стиля жизни Spice.
Респондентов спросили, что они, скорее всего, не будут делать в Янову ночь. К сожалению, большинство признались, что, скорее всего, пропустят поиски цветка папоротника, поскольку знают, чем это закончится... Примечательно, что такой ответ одинаково часто давали как мужчины, так и женщины, что подтверждает, что в ближайшее время в стране не стоит ожидать быстрого демографического всплеска.
Почти каждая пятая женщина (23%) в этом году планирует получить титул «Лиго трезвенницы», отказавшись от употребления алкоголя, тогда как мужчины допускают такую возможность реже — всего в 12% случаев. Правда, мужчины чаще женщин признаются, что на выходных не будут предаваться праздности - ведь кому-то придется жарить мясо. Взять на себя обязанность по приготовлению шашлыка планируют 18% мужчин и 7% женщин.
19% опрошенных в этом году не будут петь песни Лиго, и столько же опрошенных признались, что вообще не празднуют Янову ночь и на праздники просто наслаждаются официальными государственными выходными.
Опрос жителей по заказу торгового центра моды и стиля жизни Spice провела исследовательская компания Norstat, опросив более 1000 жителей по всей Латвии в июне этого года.