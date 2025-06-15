У секонд-хенда Humana упали и выручка, и прибыль - компания продолжает оптимизацию
Торговец подержанной одеждой SIA Humana Latvia в прошлом году работал с оборотом в 8,615 миллиона евро, что на 5,8% меньше, чем в 2023 году, а прибыль предприятия сократилась в 2,1 раза — до 372 178 евро, свидетельствуют данные портала Firmas.lv.
В отчете правления за год указано, что в прошлом году компания активно занималась оптимизацией работы магазинов. На начало этого года у Humana Latvia было 20 магазинов Humana и три магазина Humana Vintage.
Руководство компании отмечает, что были предприняты различные меры для смягчения влияния роста затрат, и в этом году мероприятия по оптимизации сети магазинов будут продолжены.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Humana Latvia достигла оборота в 9,143 миллиона евро — на 10% больше, чем в 2022 году, однако прибыль сократилась на 31%, составив 790 497 евро.
Компания зарегистрирована в 2005 году, ее уставной капитал составляет 2845 евро. Единственным владельцем Humana Latvia является литовская организация Humana Second Hand Fundraising Projects.