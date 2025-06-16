В Ильгюциемсе полиция забрала пятерых голодных детей у пьяной матери - одного из сотрудников покусала собака
В понедельник, 9 июня, патрулируя район Ильгюциемс, сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили женщину, внешний вид и поведение которой указывали на сильное алкогольное опьянение. Поскольку женщина не могла передвигаться самостоятельно, полицейские решили сопроводить ее до дома.
Когда они постучали в дверь квартиры, ее открыл несовершеннолетний сын женщины, и сразу после этого из квартиры выскочили две собаки, которые укусили одного из полицейских. В связи с полученными травмами на место была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра медики приняли решение о госпитализации пострадавшего сотрудника для дальнейшего обследования. В связи с произошедшим был начат административный процесс за несоблюдение требований, предусмотренных Законом о защите животных.
В квартире также находились четыре несовершеннолетние дочери женщины. В помещении царил беспорядок, детям не была обеспечена пища. Матери детей была проведена проверка на алкоголь, которая подтвердила состояние опьянения. Поскольку женщина в таком состоянии не могла заботиться о пятерых детях, полицейские вызвали еще одну бригаду медиков для оценки состояния здоровья несовершеннолетних.
Во время осмотра медики установили, что у двух детей повышена температура, и их необходимо госпитализировать. Остальные дети, так как мать не могла обеспечить им уход, были доставлены в безопасную среду — в кризисный центр. Информация о произошедшем передана в социальную службу и в Отдел профилактики правонарушений среди несовершеннолетних муниципальной полиции.