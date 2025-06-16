В Ильгюциемсе полиция забрала пятерых голодных детей у пьяной матери - одного из сотрудников покусала собака

Когда они постучали в дверь квартиры, ее открыл несовершеннолетний сын женщины, и сразу после этого из квартиры выскочили две собаки, которые укусили одного из полицейских. В связи с полученными травмами на место была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра медики приняли решение о госпитализации пострадавшего сотрудника для дальнейшего обследования. В связи с произошедшим был начат административный процесс за несоблюдение требований, предусмотренных Законом о защите животных.