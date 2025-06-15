"Одного раза достаточно": путешественник, посетивший все страны Европы, назвал самую худшую из них

По словам Дрю, самый маленький в мире город-государство проигрывает из-за своих размеров, делая его подходящим лишь для кратковременного визита. Он отметил: «Он такой маленький. Здесь нет гостиниц, так что остаться на ночь невозможно, а если попытаетесь переночевать на улице, как это сделал мой друг, вас арестуют. Это место, куда приезжают на несколько часов. Очереди ужасные, так что приходите пораньше или заранее покупайте билеты с приоритетным входом, если планируете экскурсию».