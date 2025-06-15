"Одного раза достаточно": путешественник, посетивший все страны Европы, назвал самую худшую из них
Путешественник и ютубер Дрю Бински составил собственный рейтинг стран, основываясь на шести критериях: дружелюбие, доступность, кухня, ночная жизнь, природная красота и исторические достопримечательности. На самом последнем месте в списке оказался Ватикан.
По словам Дрю, самый маленький в мире город-государство проигрывает из-за своих размеров, делая его подходящим лишь для кратковременного визита. Он отметил: «Он такой маленький. Здесь нет гостиниц, так что остаться на ночь невозможно, а если попытаетесь переночевать на улице, как это сделал мой друг, вас арестуют. Это место, куда приезжают на несколько часов. Очереди ужасные, так что приходите пораньше или заранее покупайте билеты с приоритетным входом, если планируете экскурсию».
«Ватикан стоит посетить один раз… Это как Гранд-Каньон — потрясающе увидеть один раз… но возвращаться повторно совсем не обязательно».
Ватикан, расположенный внутри Рима, занимает всего 0,492 квадратных километра и насчитывает лишь 882 жителя, что делает его самым маленьким суверенным государством в мире как по площади, так и по населению. Гражданство Ватикана также может быть предоставлено тем, кто работает на Святой престол, но живет за его пределами — например, дипломатам и кардиналам в Риме.
В противоположность Ватикану, любимой страной Дрю в Европе оказалась Чехия. Он даже назвал Старый город Праги своим «любимым местом на планете».
«Здесь так красиво. Средневековая архитектура, потрясающие церкви, старейшая действующая астрономическая башня с часами в мире — лучше просто не бывает».
«Хотя я провел в этом городе год своей жизни, каждый раз, когда я здесь, у меня бегут мурашки. Я обожаю его».
А вот одного путешественника поразило то, что он увидел в Париже, в городе, исхоженном туристами вдоль и поперек.