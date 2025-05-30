Почему об этом никто не предупреждает? Путешественника поразило то, что он увидел в Париже

"Хотя широкий выбор кондитерских и булочных до сих пор с нежностью остается в моей памяти, больше всего меня поразили существа, которые прятались на улицах под ними, - крысы. Живя в Лондоне, я видел крыс, которые снуют ночью, прыгая с одного мусорного бака на другой, но паразиты, блуждающие по бульварам Парижа, находятся на совсем другом уровне", - признается британец.