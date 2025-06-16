Рижский зоопарк за деньги предлагает выбрать имена для тигрят

Для двух самочек предлагается пять имен - Аугусте, Густе, Аврора, Сафира и Стелла. Проголосовать за понравившееся имя можно на сайте Рижского зоопарка, сделав пожертвование в размере 1 евро, но не возбраняется жертвовать и больше, при этом каждый евро будет засчитан как один голос за выбранное имя. Собранные средства пойдут на покупку корма, игрушек и других необходимых вещей для тигриного семейства.