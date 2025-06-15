Эксперт: происходящее на Ближнем Востоке напрямую повлияет и на безопасность Латвии

Это означает, что внимание США может сместиться с Европы, Азии и других регионов на Ближний Восток. По мнению Шрадерса, это напрямую связано с безопасностью стран Балтии: «Поэтому нам очень важно следить за этими геополитическими изменениями, ведь они могут воодушевить Россию вновь повернуться к Европе и попытаться реализовать свои идеологические цели — например, восстановить контроль над бывшими республиками СССР».