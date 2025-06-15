Отрава на вашей тарелке: китайские подделки продуктов и напитков ставят под угрозу здоровье жителей ЕС

Чтобы поддельные продукты и напитки не попали на ваш стол, EUIPO рекомендует приобретать товары только из надежных источников – у официальных розничных продавцов, через уполномоченные каналы дистрибуции или на официальных сайтах брендов. Подлинность товара можно проверить по маркировке, указанию происхождения и наличию официальных сертификационных логотипов. Особенно стоит обратить внимание на знаки географического указания ЕС (GT), такие как KPN, KGT и GTT, которые подтверждают подлинность и качество продукции. В ЕС зарегистрировано более 3600 товаров с географическим указанием, большинство из которых происходит из Италии, Франции и Германии.