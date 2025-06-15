Минздрав наводит порядок: только медучреждения смогут называться "клиниками"

В Латвии также можно получить образование по другим профессиям в сфере ухода за внешностью через курсы неформального образования. Выпускники таких курсов не являются медицинскими работниками и имеют право выполнять только гигиенические и неинвазивные процедуры по уходу за кожей лица и тела, установленные для соответствующей профессии. Например, в обязанности эстетиста входят массаж, маски, депиляция, коррекция и окрашивание бровей, нанесение макияжа. Они не имеют права выполнять косметологические инъекции, работать с аппаратными методиками и мезороллерами — это прерогатива квалифицированных специалистов-медиков.