Минздрав наводит порядок: только медучреждения смогут называться "клиниками"
Планируется ограничить вводящее в заблуждение использование слова "клиника" в названиях компаний, которые не предоставляют медицинские услуги, — такие поправки в Закон об оказании медицинской помощи подготовлены Министерством здравоохранения.
Министерство установило, что компании, предоставляющие услуги, связанные со здоровьем, например, в сфере косметологии, но не являющиеся медицинскими учреждениями, нередко используют в названиях своих структурных подразделений, филиалов, на вывесках и в рекламе такие слова, которые могут создать у потребителя ложное впечатление о предоставлении медицинских услуг — например, при помощи слова "клиника". Это вводит потребителя в заблуждение относительно квалификации предоставляемых услуг.
Косметологи, косметики и специалисты по уходу в косметологии, признанные медицинскими работниками, должны быть зарегистрированы в регистре медицинских лиц, регулярно повышать свою квалификацию и проходить сертификацию и ресертификацию.
В Латвии также можно получить образование по другим профессиям в сфере ухода за внешностью через курсы неформального образования. Выпускники таких курсов не являются медицинскими работниками и имеют право выполнять только гигиенические и неинвазивные процедуры по уходу за кожей лица и тела, установленные для соответствующей профессии. Например, в обязанности эстетиста входят массаж, маски, депиляция, коррекция и окрашивание бровей, нанесение макияжа. Они не имеют права выполнять косметологические инъекции, работать с аппаратными методиками и мезороллерами — это прерогатива квалифицированных специалистов-медиков.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что для решения этой проблемы необходимо внести изменения в Закон об оказании медицинской помощи, установив ограничение для коммерсантов, не предоставляющих медицинские услуги, использовать в своих названиях слово "клиника" или другие формулировки, создающие впечатление, что речь идет о медуслугах.
Предусмотрено также согласовать переходный период, в течение которого нужно будет изменить названия и вывески.
Одновременно в поправках предлагается закрепить в законе обязанность медицинских учреждений передавать данные о здоровье пациентов в систему электронного здравоохранения, а также обязать поставщиков медицинских услуг знакомиться с данными, накопленными в системе E-veselība, чтобы обеспечить непрерывность информации и преемственность лечения.
На данный момент в законе не предусмотрена обязанность медицинских учреждений подавать данные пациентов в систему E-veselība, как и обязанность медицинских работников использовать эти данные в своей практике.