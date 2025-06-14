В Эстонии титула "Мать года 2025" удостоилась женщина, воспитавшая 21 ребенка
В Эстонии на прошедшей в пятницу в церкви Нигулисте церемонии объявили мать года 2025, награду получила Кадри Тоомсалу — мать, которая вместе с мужем воспитала 21 ребенка.
«Я никогда не считала материнство бременем, а только даром. Каждый ребенок с его миром — это благословение и учитель — они воспитали и меня. Титул «Мать года» - это признание для всей нашей семьи. Оно согревает душу и придает новые силы», - сказала Кадри Тоомсалу.
Кандидатуру Тоомсалу на титул «Мать года» выдвинули ее дети и друзья семьи. В их заявках подчеркивалось, что ее жизнь была посвящена семье, любви и заботе и что она создала для своих детей безопасный, стабильный и любящий дом, который оставался таким даже в трудные времена.
В этом году премия «Мать года» включает призовой фонд в размере 10 000 евро для поддержки развития семьи и проведения качественного времени. По словам Кадри Тоомсалу, деньги будут использованы на детские занятия по интересам и совместные семейные мероприятия — там, где они принесут наибольшую пользу. По словам членов семьи, для них также было бы большим облегчением купить новый автомобиль, отвечающий потребностям семьи, поскольку до сих пор они ездили на старой и маленькой машине.
Член совета SA Väärtustades Elu Янек Мягги, который вел церемонию вручения титула, сказал, что материнство — это не только личное, но и очень общественное дело. «Устойчивость Эстонии зависит от каждого ребенка, - сказал Мягги. - Если в семье их 21, то это необходимо отметить, это ценно, это большой капитал для всего общества. Кадри Тоомсалу — создатель богатства Эстонии».
Депутат Рийгикогу и заместитель председателя Isamaa Рийна Солман добавила, что Кадри Тоомсалу — это знак того, насколько велика роль матери не только в семье, но и в фундаменте всего общества. «Нам нужно больше таких вдохновляющих примеров для подражания и больше внимания к поддержке семей с детьми», - сказала Солман.
«Титул «Мать года» - это дань уважения тем, кто своей жизнью передал связь поколений. Труд Кадри Тоомсалу показывает, что преданность семье не иссякает — это ценность, которую общество должно беречь и признавать», - сказал Андрес Эргма из Эстонского союза объединений пенсионеров.
Ресторан Olde Hansa также подарил многодетной семье специальный праздничный ужин в знак признания огромной работы, проделанной Тоомсалу и ее мужем.
В этом году на титул «Мать года» были номинированы 14 матерей: Кадри Тоомсалу (21 ребенок), Кадри Тайм (4 ребенка), Кюльви Кивисильд (10 детей), Полина Гусарова (4 ребенка), Хелис Розин (4 ребенка), Трийну Кивисельг (4 ребенка), Татьяна Таппи (4 ребенка), Элин Филин-Эмайыэ (6 детей), Ирина Педак-Гуральник (6 детей), Кристи Сеппи (10 детей), Вика Зиедс (5 детей), Бритт Калам (5 детей), Мари Ярг (5 детей), Катрин Курвитс (6 детей).
Цель премии — подчеркнуть важную роль материнства в обществе и отдать должное людям, которые часто остаются в тени, но создают фундамент для будущего страны.