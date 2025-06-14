В Эстонии титула "Мать года 2025" удостоилась женщина, воспитавшая 21 ребенка

В этом году премия «Мать года» включает призовой фонд в размере 10 000 евро для поддержки развития семьи и проведения качественного времени. По словам Кадри Тоомсалу, деньги будут использованы на детские занятия по интересам и совместные семейные мероприятия — там, где они принесут наибольшую пользу. По словам членов семьи, для них также было бы большим облегчением купить новый автомобиль, отвечающий потребностям семьи, поскольку до сих пор они ездили на старой и маленькой машине.