Опубликована декларация о доходах Дональда Трампа. Теперь президент США зарабатывает огромные деньги на криптовалюте
Президент США Дональд Трамп сообщил о более 600 миллионов заработанных долларов от криптовалюты, гольф-клубов, лицензирования и других видов деятельности.
Годовая финансовая декларация, которая, по всей видимости, охватывает 2024 календарный год, показывает, что стремительное вхождение президента в сферу криптовалют значительно увеличило его состояние. Однако он также сообщил о крупных гонорарах от девелоперских проектов и доходах от других бизнесов. В целом, по подсчетам агентства Reuters, президент задекларировал активы как минимум на 1,6 миллиарда долларов.
Хотя Трамп заявлял, что передал управление своими предприятиями в траст, находящийся под контролем его детей, декларация показывает, что доходы от этих источников в конечном итоге продолжают поступать президенту.
Один лишь мем-койн, выпущенный президентом ранее в этом году — TRUMP, принес, по оценкам, около 320 миллионов долларов комиссионных, хотя не известно, как именно эта сумма была распределена между структурами, контролируемыми Трампом, и его партнерами.
Помимо доходов от мем-койна, семья Трампа получила более 400 миллионов долларов от World Liberty Financial — компании из сферы децентрализованных финансов. Семья также участвует в проекте по добыче биткойна и имеет отношение к торгуемым на бирже фондам, связанным с цифровыми активами.
В декларации Трамп указал 57,35 миллиона долларов дохода от продажи токенов World Liberty. Он также задекларировал владение 15,75 миллиардами токенов управления в этом проекте.
Состояние республиканца, бизнесмена и политика включает криптовалюту, недвижимость, а большая часть на бумаге связана с его долей в Trump Media & Technology Group, владельце социальной сети Truth Social.
Кроме активов и доходов от бизнеса, президент сообщил о как минимум 12 миллионах долларов дохода, включая проценты и дивиденды, от пассивных инвестиций на сумму не менее 211 миллионов долларов, согласно расчетам агентства Reuters.
В декларации зафиксированы доходы от различных активов, включая объекты недвижимости Трампа во Флориде. Три гольф-курорта во Флориде — в Юпитере, Дорале и Уэст-Палм-Бич, а также частный клуб Mar-a-Lago принесли, по данным декларации, как минимум 217,7 миллиона долларов дохода.
Курорт Trump National Doral, известный своим полем Blue Monster, стал крупнейшим источником дохода — 110,4 миллиона долларов. Эти данные отражают именно доходы, а не чистую прибыль за вычетом расходов.
Декларация также подчеркивает глобальный характер бизнеса семьи Трампа: в ней указано 5 миллионов долларов лицензионных отчислений от проекта во Вьетнаме, 10 миллионов долларов — от проекта в Индии и почти 16 миллионов долларов — от лицензий в Дубае.
Трамп также получал роялти от других сделок — 1,3 миллиона долларов от продажи Библии Greenwood (на сайте указано, что это единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом), 2,8 миллиона долларов от Trump Watches и 2,5 миллиона долларов от Trump Sneakers и парфюма.
Трамп также задекларировал 1,16 миллиона долларов дохода от продажи NFT — цифровых коллекционных карточек с его изображением, а первая леди Мелания Трамп получила около 216 700 долларов от лицензий на свою собственную коллекцию NFT.