Опубликована декларация о доходах Дональда Трампа. Теперь президент США зарабатывает огромные деньги на криптовалюте

Годовая финансовая декларация, которая, по всей видимости, охватывает 2024 календарный год, показывает, что стремительное вхождение президента в сферу криптовалют значительно увеличило его состояние. Однако он также сообщил о крупных гонорарах от девелоперских проектов и доходах от других бизнесов. В целом, по подсчетам агентства Reuters, президент задекларировал активы как минимум на 1,6 миллиарда долларов.