"В Талмуде написано: пришедшего убить тебя - убей первым". Как израильское общество восприняло первый день конфликта с Ираном
В ночь на 13 июня все жители Израиля были разбужены сиренами и пришедшими на мобильные телефоны нестандартными уведомлениями о чрезвычайной ситуации. С момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года израильтянам приходили сообщения разного формата о тех или иных угрозах, но такого еще не было: среди ночи пришло указание «находиться вблизи защищенных зон» из-за «чрезвычайной ситуации». Вскоре новостные каналы сообщили, что Израиль атакует ядерные объекты Ирана. «Новая газета. Европа» поговорила с израильтянами о том, как они воспринимают происходящее. Многие поддерживают военные действия против Ирана, но также немало и тех, кто высказывает сомнения.
Что предшествовало атаке Израиля против Ирана
Многие годы Иран является главным противником для Израиля. Исламская республика была главным спонсором практически всех ближневосточных формаций, противостоявших Израилю: ХАМАС, «Хезболла», «Исламского джихад», хуситы, режим Башара Асада.
О необходимости «сосредоточиться на Иране» в Израиле начали публично говорить с конца 2024 года, после разгрома ливанской «Хезболлы». Эта группировка обладала значительным запасом ракет и находилась вплотную к северной границе Израиля. Для Ирана «Хезболла» была особенно опасна тем, что могла в считанные минуты нанести существенный ущерб израильской промышленности, энергетике и военному потенциалу.
Втянувшись в войну на стороне ХАМАС, к концу 2024 года «Хезболла» потеряла свои основные ресурсы: сейчас официальная ливанская армия находится в процессе взятия под контроль районов, где ранее доминировали боевики «Хезболлы».
В начале 2025 года к власти в США пришел Дональд Трамп. В Израиле со времен первого срока Трампа к нему относятся с огромным почтением, сейчас из-за действий Израиля в Газе Трамп остался практически единственным последовательным союзником Биньямина Нетаньяху.
Трамп декларирует, что хочет прекращать, а не развязывать войны. Он затеял длительные переговоры с Ираном о ядерной сделке, которые ни к чему не приводили. Но из общего тона новостей следовало, что о силовом сценарии речь всё же не шла. На днях американцы начали выводить свой персонал из соседних с Ираном стран, но из этого напрямую тоже не следовало, что главным актором атаки будет Израиль.
Важно отметить, что Нетаньяху напал на Иран в разгар серьезного политического кризиса внутри самого Израиля. Еженедельные опросы стабильно показывают, что, если бы выборы прошли сейчас, «Ликуд» Нетаньяху и союзные ему религиозные и ультраправые партии в новом созыве Кнессета окажутся в явном меньшинстве.
Большие проблемы есть и в правящей коалиции: Израиль начал атаку против Ирана в ночь с четверга на пятницу, а еще утром в четверг рассматривалась возможность перевыборов: из коалиции Нетаньяху угрожали уйти религиозные партии.
Одним из главных раздражителей общества является возобновление войны в Газе: большинство израильтян убеждены, что дальнейшие смерти жителей сектора не ведут к освобождению оставшихся там израильских заложников, а также к повышению защищенности страны. Но атаку против Ирана израильское общество пока восприняло более положительно. В случае успеха военной операции рейтинги «Ликуда» однозначно пойдут вверх. Бомбардировки Ирана поддержали ведущие израильские оппозиционные политики Яир Лапид и Бенни Ганц.
— История не работает по идеальным категориям, и не самое лучшее правительство в истории Израиля оказалось на историческом перекрестке, когда иранский режим аятолл угрожает полным уничтожением единственного еврейского государства в мире. Так что мы находимся в смешанных чувствах, потому что неправильное правительство делает правильную вещь, — заявил «Новой газете Европа» представитель партии «Демократы» Бени Минич.
Поддержавшие атаку «Демократы» — одна из наиболее последовательных оппозиционных Нетаньяху партий — выступают за мирное сосуществование Израиля с арабскими соседями.
— Ночью меня, как и всех, разбудила сирена. Когда я прочел, в чем дело, я, очень радостный, пошел спать и прекрасно спал. Необходимость была уже перезревшей, вопрос был в том когда [будет атака]. Оптимизм должен быть сдержанным, потому что они еще толком не начали отвечать. Нельзя их недооценивать, они много на что способны: могут начать теракты за границей [Израиля] в отношении израильтян, в отношении евреев, напрямую с Израилем не связанных, — рассказал «Новой газете Европа» Гавриэль Фельдман, редактор издания «Мир Торы».
Он отмечает, что последние десятилетия Израиль боролся с иранскими прокси, а теперь речь о решении проблемы по существу.
— Это не просто война с каким-то противником. Это противник, который активно декларирует своей целью уничтожение Израиля. На одной из площадей у них установлены часы, ведущие обратный отсчет до уничтожения нашей страны.
И это не мантра иранского официоза и не ближневосточный блеф. Нет, именно это они и имеют в виду. Имея колоссальные проблемы в экономике, находясь под санкциями, они тратят безумные ресурсы на военную сферу и на накачку своих прокси, которые существуют для того, чтобы воевать с Израилем. У нас нет выбора. В Талмуде написано: пришедшего убить тебя — убей первым, — рассказывает он.
При этом Фельдман отмечает, что проблема Израиля — это не иранцы, а режим аятолл и «Корпус стражей исламской революции».
— Иранский социум очень разный, совершенно не факт, что большинство поддерживает [режим аятолл]. До исламской революции Иран был дружественным и иногда даже союзным Израилю государством, — замечает Фельдман.
Чего опасаются израильтяне
После сообщений о чрезвычайной ситуации новых сигналов тревоги не было. Многие израильтяне, у которых непосредственно в квартире или в подъезде нет бронированной комнаты, отправились спать в общественные бомбоубежища.
Утром появились сообщения о том, что против Израиля из Ирана выпущены сотни беспилотников. Их сбили военные Израиля, США, Великобритании и арабских стран. В 11 утра израильтянам сообщили, что рядом с бомбоубежищами более не нужно находиться.
— В три часа ночи я проснулась от сирены и от каких-то незнакомых истерических звуков из телефона, разбудила бабушку, и мы вместе пошли на лестничную клетку. На вопрос, сколько там надо будет сидеть, ответа у меня не было, потому что оказалось, что мы слышим сирену не о том, что нас атакуют, а о том, что мы атаковали. Уже это показатель, что правила игры в очередной раз изменились. Сегодня в магазинах, говорят, безумные очереди, но на нашей спальной улочке пусто и тихо. Тем не менее сумка с водой, зарядниками и фонариком готова и лежит у входной двери, — рассказывает «Новой-Европа» литературный агент Ксения Церковская.
В пятницу 13 июня в Израиле закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов. Количество маршрутов общественного транспорта сокращено, закрыты все учебные заведения, включая школы для детей с особыми потребностями и детские сады, которые обычно работают и в режиме ракетных обстрелов. Пляжи закрыты, полицейские выгоняют оттуда несознательных купальщиков. Больницы переведены в режим ожидания большого количества потенциальных жертв.
— Ядерная угроза — это очень плохо. Террористы, экстремисты, диктаторы — тоже, и со всем этим надо бороться (конечно, в первую очередь самим странам, где всё вышеперечисленное происходит).
Есть ли у меня хоть капелька доверия к тому и тем, кто в Израиле сейчас принимает решения о борьбе с этими явлениями в Иране? Нет, ни к премьер-министру, ни к правительству у меня нет ни капельки доверия: они слишком пристрастились всё решать военным путем, и они продолжают требовать от солдат жертвовать собой, объясняя, что «у нас не было выбора», «мы напали, чтобы на нас не напали», и «мы воюем ради мира». Из всего этого ничего хорошего обычно не выходит, что уж говорить о мире, — продолжает Церковская.
В качестве популярной шутки в соцсетях обсуждается, атаковал ли Биби Иран специально для того, чтобы сорвать гей-парад в Тель-Авиве, — он был запланирован на утро пятницы. В Израиле проходят и гей-парады при поддержке муниципалитетов разных городов, и не наказывают ультраправых за гомофобные высказывания. Помимо тель-авивского гей-парада, под угрозой и масса других планов израильтян. Июль и август — традиционное время для отпусков. Воздушное пространство Израиля сейчас вообще закрыто, а когда откроется, многие авиакомпании вновь будут весьма долго возвращаться в Тель-Авив.
Непонятно, когда откроются школы и детские сады. И если они будут закрыты надолго, встает вопрос, как родителям работать. Появляются прогнозы о том, что бомбардировки Ирана могут идти порядка двух недель. Всё это вызывает раздражение израильтян.
— Что-то хорошее нам очень нужно, в первую очередь, чтобы вернулись 53 заложника, всё еще находящиеся в плену у террористов потому, что Израиль отказывается прекращать спровоцированную атакой ХАМАС 7 октября войну в Газе, где уже давно царит кромешный ад, — отмечает она.
При подготовке текста «Новая газета Европа» столкнулась с тем, что многие израильские общественные деятели с разными взглядами сейчас не хотят никак комментировать войну с Ираном и от комментариев отказались.
В популярном издании «Едиот Ахронот» вышел текст о том, что высокопоставленные военные — а с ними у Нетаньяху много публичных конфликтов — не в восторге от атаки против Ирана.
Непонятна эффективность авиаударов: если объекты ядерной программы не будут уничтожены под корень, очевидно, что после бомбардировок Иран точно сделает себе атомную бомбу, и это обсуждают в соцсетях. На момент написания текста Иран не нанес ответного ракетного удара, израильтяне резонно опасаются за свои жизни.
— Нам нужно прекращать и предотвращать войны, а не начинать новые. Увы, у правительства на этот счет другое мнение, но при этом, как недавно сказал Нетаньяху, он «спит с чистой совестью», а вот моя бабушка, и другие пенсионеры, и маленькие дети, и солдаты, и вообще все в стране и в регионе спать спокойно не могут, — резюмирует Церковская.