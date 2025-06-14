"В Талмуде написано: пришедшего убить тебя - убей первым". Как израильское общество восприняло первый день конфликта с Ираном

— В три часа ночи я проснулась от сирены и от каких-то незнакомых истерических звуков из телефона, разбудила бабушку, и мы вместе пошли на лестничную клетку. На вопрос, сколько там надо будет сидеть, ответа у меня не было, потому что оказалось, что мы слышим сирену не о том, что нас атакуют, а о том, что мы атаковали. Уже это показатель, что правила игры в очередной раз изменились. Сегодня в магазинах, говорят, безумные очереди, но на нашей спальной улочке пусто и тихо. Тем не менее сумка с водой, зарядниками и фонариком готова и лежит у входной двери, — рассказывает «Новой-Европа» литературный агент Ксения Церковская.