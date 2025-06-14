Суперъяхту российского олигарха с золотым роялем продадут с аукциона
Федеральный судья в Нью-Йорке разрешил властям США начать продажу с аукциона суперъяхты Amadea, которая, по версии следствия, принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Сулейману Керимову.
106-метровое судно было конфисковано властями Фиджи в мае 2022 года по запросу США. Позднее яхта была отбуксирована в Сан-Диего.
Сам Керимов отрицал владение яхтой. Однако Минюст США представил суду показания экипажа и записи судового журнала, свидетельствующие о том, что миллиардер был первым пассажиром Amadea. По данным следствия, по личному заказу семьи Керимова на судне были переделаны интерьеры, установлена печь для пиццы и спа-кровати. Одному из членов экипажа поручили всегда держать на яхте пару любимых кроссовок Nike миллиардера. На яхте есть вертолетная площадка, бассейн, тренажерный зал, спа-салон, конференц-зал, винный погреб и даже аквариум для лобстеров. Центральным элементом интерьера является рояль Pleyel, расписанный вручную. Все детали инструмента — от петель до педалей — выполнены из 24-каратного золота. Вдобавок на яхте нашли предмет, похожий на яйцо Фаберже.
Собственником яхты пытался признать себя бывший гендиректор «Роснефти» Эдуард Худайнатов. 8 апреля 2025 года Худайнатов подал направил суду письмо с просьбой приостановить приказ о конфискации яхты до рассмотрения его жалобы. Однако, суд постановил, что имеются «достаточные основания полагать», что Худайнатов является лишь номинальным владельцем Amadea и он не имеет права оспаривать конфискацию. Также суд напомнил, что Худайнатов сам под санкциями и лично не является на допросы по делу.
По оценке Минюста США, стоимость Amadea достигает 300 млн долларов США. Если яхта будет продана, то это станет первым серьезным успехом правительства США в борьбе с российскими олигархами.
Сулейман Керимов (1966 года рождения) — российский предприниматель и политик, сенатор Российской Федерации — представитель Народного собрания Республики Дагестан (с 2008 года). Депутат Госдумы РФ в 1999—2007 годах. По национальности - лезгин.
В 2018 года включен в санкционный «Кремлевский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближенных к Путину. 15 марта 2022 года, после вторжения России в Украину, вошел в санкционный список всех стран Евросоюза, так как «получил крупные суммы денег от Сергея Ролдугина, который является хранителем сбережений Владимира Путина» и «является членом внутреннего круга олигархов, близких к Владимиру Путину». 16 марта 2022 года США включили Керимова в список россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме.
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