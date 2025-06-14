Суперъяхту российского олигарха с золотым роялем продадут с аукциона

Сам Керимов отрицал владение яхтой. Однако Минюст США представил суду показания экипажа и записи судового журнала, свидетельствующие о том, что миллиардер был первым пассажиром Amadea. По данным следствия, по личному заказу семьи Керимова на судне были переделаны интерьеры, установлена печь для пиццы и спа-кровати. Одному из членов экипажа поручили всегда держать на яхте пару любимых кроссовок Nike миллиардера. На яхте есть вертолетная площадка, бассейн, тренажерный зал, спа-салон, конференц-зал, винный погреб и даже аквариум для лобстеров. Центральным элементом интерьера является рояль Pleyel, расписанный вручную. Все детали инструмента — от петель до педалей — выполнены из 24-каратного золота. Вдобавок на яхте нашли предмет, похожий на яйцо Фаберже.