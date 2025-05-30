Одна маленькая европейская страна втихую наживалась на русских олигархах. Но теперь начались проблемы

Как сообщает Reuters, это крошечное и одно из самых богатых государств мира является юрисдикцией с низким налогообложением, где зарегистрированы тысячи трастов. По словам двух осведомленных источников, сотни из них имеют связи с гражданами России. Но после вторжения России в Украину Министерство финансов США наложило санкции на ряд лиц и трастов в Лихтенштейне, включая активы, предположительно связанные с олигархом Владимиром Потаниным и давним союзником Владимира Путина Геннадием Тимченко.