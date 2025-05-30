Одна маленькая европейская страна втихую наживалась на русских олигархах. Но теперь начались проблемы
Лихтенштейн рассматривает возможность ужесточения контроля над десятками трастов, связанных с Россией, после того как их управляющие массово отказались от своих полномочий под давлением со стороны США.
Как сообщает Reuters, это крошечное и одно из самых богатых государств мира является юрисдикцией с низким налогообложением, где зарегистрированы тысячи трастов. По словам двух осведомленных источников, сотни из них имеют связи с гражданами России. Но после вторжения России в Украину Министерство финансов США наложило санкции на ряд лиц и трастов в Лихтенштейне, включая активы, предположительно связанные с олигархом Владимиром Потаниным и давним союзником Владимира Путина Геннадием Тимченко.
Как отмечают источники агентства, опасаясь введения санкций, управляющие сотен трастов с российскими связями подали в отставку, тем самым оставив их без управления и фактически заморозив значительную часть российского капитала. Эти трасты играют ключевую роль в управлении активами, такими как яхты или недвижимость, разбросанными по всему миру. Их блокировка создает дополнительный рычаг давления на Москву на фоне стремлений бывшего президента США Дональда Трампа добиться мирного соглашения.
По словам источников Reuters, правительство Лихтенштейна срочно ищет способы разрешения кризиса. Новоизбранные власти рассматривают меры по централизации управления покинутыми трастами и усилению надзора за сектором. Представитель правительства сообщил, что от отставок пострадали 475 трастов, однако не все они связаны с Россией или попали под санкции. Власти пытаются назначить новых управляющих в 350 трастах, еще 40 подлежат ликвидации, а в отношении 85 — попытки назначить ликвидаторов оказались безуспешными.
Ситуация стала серьезным ударом по трастовой индустрии — важнейшему элементу финансового сектора Лихтенштейна, который оценивается в 770 миллиардов швейцарских франков (примерно 930 миллиардов долларов) и составляет основу экономики страны. Также были затронуты местные банки, которые рискуют потерять доступ к долларовым операциям — мощному рычагу давления США.
Источники подчеркивают, что эта ситуация стала самым серьезным кризисом для страны со времен скандала 2008 года, когда утечка данных клиентов банка LGT, принадлежащего правящей княжеской семье, раскрыла массовое уклонение от уплаты налогов. Власти Лихтенштейна находятся в контакте с международными партнерами и заверяют, что ни один актив из замороженных трастов не будет передан лицам, находящимся под санкциями.
Лихтенштейн, находящийся между Швейцарией и Австрией, пользуется франком и имеет тесные связи с ЕС. Несмотря на прошлую репутацию налогового рая, страна провела реформы и вступила в Международный валютный фонд. Количество зарегистрированных трастов снизилось с 80 тысяч до примерно 20 тысяч — то есть один траст на двух жителей страны.