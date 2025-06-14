ФОТО, ВИДЕО: в центре Израиля - крупные разрушения после обстрела ракетами со стороны Ирана, а также первые жертвы

Как сообщило иранское полугосударственное агентство Tasnim, ночью в столице Тегеране прогремело несколько взрывов. Агентство Fars уточнило, что два снаряда поразили аэропорт Мехрабад в Тегеране, и в местных СМИ сообщалось о возгораниях. Этот аэропорт, находящийся недалеко от ключевых объектов иранского руководства, включает базу ВВС с истребителями и транспортными самолетами.