Разрушения в Израиле после обстрела Ирана (июнь 2025)
13 июня между Израилем и Ираном началась война.
ФОТО, ВИДЕО: в центре Израиля - крупные разрушения после обстрела ракетами со стороны Ирана, а также первые жертвы
Иран и Израиль нанесли друг по другу удары ракетами и авиацией в субботу ранним утром после того, как Израиль в пятницу атаковал ядерные объекты Ирана.
Как сообщает Reuters, сирены воздушной тревоги звучали по всей территории Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим. Жители спешно прятались в бомбоубежищах, пока в небе одна за другой пролетали иранские ракеты, а израильские ракеты-перехватчики взмывали им навстречу.
В результате ударов Ирана по Израилю погибли четыре человека. Два человека погибли в результате прямого попадания снаряда в дом в центральной части страны. Еще двое скончались в результате полученных ранений после двух других обстрелов. Общее число пострадавших превысило 70 человек, пишет The Jerusalem Post.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в субботу, что иранское руководство «перешло красную черту», атаковав гражданское население, и за это «заплатит высокую цену».
По информации Палестинского Красного полумесяца, ракета, выпущенная из Йемена проиранскими мятежниками-хуситами, попала в территорию Западного берега, находящегося под израильским контролем, в результате чего погибли пятеро палестинцев, включая троих детей.
Как сообщило иранское полугосударственное агентство Tasnim, ночью в столице Тегеране прогремело несколько взрывов. Агентство Fars уточнило, что два снаряда поразили аэропорт Мехрабад в Тегеране, и в местных СМИ сообщалось о возгораниях. Этот аэропорт, находящийся недалеко от ключевых объектов иранского руководства, включает базу ВВС с истребителями и транспортными самолетами.
По заявлению представителя Ирана в ООН Амира Саида Иравани, в результате израильских ударов по Ирану были убиты 78 человек, в том числе высокопоставленные военные, и более 320 ранены, большинство из них — мирные жители.
Тегеран нанес по Израилю несколько волн авиаударов в субботу, неперехваченные ракеты попали в жилые районы. Одна из атак была направлена на Тель-Авив — коммерческий центр Израиля, причем взрывы были слышны даже в Иерусалиме.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналисткой CNN Даной Баш заявил, что представители Ирана, участвовавшие в переговорах с США по ядерной сделке, были убиты в результате военной операции Израиля.