Эксперты объяснили, действительно ли место 11A является самым безопасным в самолете

«В этом конкретном случае, поскольку пассажир находился рядом с аварийным выходом, это, очевидно, было самым безопасным местом в тот день», — заявил Рон Бартш, председатель сиднейской консалтинговой компании AvLaw Aviation Consulting. — Но это не всегда 11A — это просто 11A на данной конфигурации Boeing 787».