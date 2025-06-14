Эксперты объяснили, действительно ли место 11A является самым безопасным в самолете
Случай с пассажиром, которому удалось выбраться через аварийный выход спустя считанные секунды после крушения рейса Air India, в котором погибли все остальные на борту, вызвал разговоры о том, действительно ли его место — 11A — является самым безопасным.
Как пишет Reuters, по словам авиационных экспертов, все не так однозначно: конфигурации салонов у разных самолетов сильно различаются, каждая катастрофа уникальна, и шансы на выживание зависят от множества факторов.
«Каждое происшествие индивидуально, и невозможно предсказать вероятность выживания только по расположению места», — отметил Митчелл Фокс, директор некоммерческой американской организации Flight Safety Foundation.
Пассажир Вишвашкумар Рамеш рассказал, что его место 11A находилось рядом с аварийным выходом в самолете Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавшем в Лондон и потерпевшем крушение в Ахмедабаде в четверг. Он смог выбраться самостоятельно.
Сидение рядом с аварийным выходом действительно может повысить шансы на выживание, но это не всегда будет именно место 11A — у самолетов бывают десятки разных конфигураций кресел.
«В этом конкретном случае, поскольку пассажир находился рядом с аварийным выходом, это, очевидно, было самым безопасным местом в тот день», — заявил Рон Бартш, председатель сиднейской консалтинговой компании AvLaw Aviation Consulting. — Но это не всегда 11A — это просто 11A на данной конфигурации Boeing 787».
Согласно исследованию журнала Popular Mechanics от 2007 года, в котором анализировались авиакатастрофы с 1971 года, у пассажиров, сидящих ближе к хвосту самолета, шансы на выживание были выше. Некоторые эксперты считают, что зона крыла обеспечивает большую устойчивость.
Место рядом с аварийным выходом, как у Рамеша, дает шанс оказаться среди первых, кто покинет самолет, хотя стоит учитывать, что после крушения некоторые выходы могут быть непригодны. Рамеш отметил, что противоположная сторона самолета была заблокирована стеной здания, в которое врезался лайнер.
Место у прохода может позволить быстрее покинуть салон, но повышает риск травмы головы из-за выпавшего багажа из багажных полок — что, впрочем, куда более частое явление, чем серьезные катастрофы.
Инструктаж по безопасности
Эксперты отмечают, что одно из лучших средств повысить свои шансы на выживание — внимательно слушать инструктаж по безопасности в начале полета, который многие игнорируют.
Четкое следование указаниям бортпроводников, включая требование оставить личные вещи при эвакуации, стало ключевым фактором спасения всех 379 человек на борту рейса Japan Airlines в январе прошлого года. Тогда Airbus A350 столкнулся с самолетом береговой охраны в аэропорту Ханэда в Токио, погибли пятеро из шести членов экипажа малого самолета.
В ходе инструктажа обычно объясняется, как правильно пристегнуть ремень безопасности, принять защитную позу при ударе и заранее спланировать путь к выходу. Полезный совет — сосчитать количество рядов от вашего места до ближайшего выхода, что может быть жизненно важно, если салон наполнится дымом и видимость станет нулевой.
Несмотря на катастрофы вроде крушения рейса Air India, по словам Фокса, конструкции самолетов эволюционировали так, чтобы увеличить шансы пассажиров выжить в случае редких аварий. Среди этих усовершенствований — подсветка в полу, системы обнаружения и тушения пожара, менее воспламеняемые материалы отделки салона и улучшенный доступ к аварийным выходам.