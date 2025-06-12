Падение самолета в Индии (12.06.25)
В Индии разбился самолет Boeing Dreamliner, летевший в Лондон. На борту было более 240 человек.
ВИДЕО: не иначе как чудо! Пассажир с места 11A остался живым после крушения Air India
Рамеш Вишваскумар Бучарвада, один из пассажиров рейса Air India AI171, чудом выжил в результате сегодняшней смертельной авиакатастрофы.
38-летний Рамеш, находившийся на месте 11A, по сообщениям, смог выжить после крушения самолета.
На видеозаписи видно, как Рамеш с травмами направляется к машине скорой помощи. Комиссар полиции Ахмедабада Г.С. Малик сообщил агентству ANI, что в катастрофе выжил один пассажир. «Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Его отвезли в больницу, он проходит лечение. Пока невозможно точно сказать, сколько человек погибло. Число жертв может возрасти, так как самолет упал в жилом районе», — сказал Малик.
Согласно Aerolopa, онлайн-базе схем размещения пассажиров в самолетах, место 11A в Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India расположено в первом ряду эконом-класса. Это место у окна, справа по борту, примерно на два ряда впереди крыла самолета.
Рейс Air India, направлявшийся в Лондон (аэропорт Гатвик), потерпел крушение спустя всего несколько секунд после взлета: согласно данным радара, самолет успел набрать лишь 625 футов (около 190 метров) высоты. Он врезался в здание общежития Медицинского колледжа и больницы имени Б. Джей.
На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет вылетел из международного аэропорта имени Сардара Валлаббхай Пателя в 13:39, а связь с диспетчерами была потеряна менее чем через минуту.
По словам комиссара полиции Ахмедабада, в катастрофе подтверждена гибель 204 человек.