ВИДЕО: не иначе как чудо! Пассажир с места 11A остался живым после крушения Air India

На видеозаписи видно, как Рамеш с травмами направляется к машине скорой помощи. Комиссар полиции Ахмедабада Г.С. Малик сообщил агентству ANI, что в катастрофе выжил один пассажир. «Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Его отвезли в больницу, он проходит лечение. Пока невозможно точно сказать, сколько человек погибло. Число жертв может возрасти, так как самолет упал в жилом районе», — сказал Малик.