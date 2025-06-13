"Стюардессы умирали у меня на глазах": история единственного выжившего в катастрофе Boeing в Индии

Вишвас Кумар Рамеш сидел на месте 11А возле аварийного выхода. По его словам, в момент крушения именно эта часть фюзеляжа отделилась от остального корпуса и не врезалась в здание, а ударилась о землю. Это, вероятно, и спасло ему жизнь. «Когда самолет взлетел, в течение пяти-десяти секунд казалось, что он завис в воздухе. Внезапно начали мигать огни — зеленые и белые, а затем лайнер врезался в какое-то здание», — рассказал Рамеш.