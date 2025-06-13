"Стюардессы умирали у меня на глазах": история единственного выжившего в катастрофе Boeing в Индии
Трагедия в Индии потрясла весь мир: пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India рухнул на жилое здание рядом с аэропортом Ахмадабада. Все пассажиры и члены экипажа погибли, за исключением одного - 40-летнего гражданина Великобритании Вишваса Кумара Рамеша.
Катастрофа произошла рано утром, в момент взлета. По предварительным данным, вскоре после отрыва от взлетной полосы самолет потерял подъемную силу. По словам экспертов, одна из возможных причин — технический сбой в системе автоматического управления тягой. Также сообщалось о перебоях в подаче электроэнергии, которые могли привести к частичной потере управления.
Самолет, не успев набрать высоту, начал снижаться и вскоре рухнул на территорию студенческого общежития, предназначенного для врачей и медсестер. Под обломками оказались не только пассажиры, но и несколько человек на земле. Власти сообщают, что пострадало по меньшей мере 12 человек, находившихся в здании.
Вишвас Кумар Рамеш сидел на месте 11А возле аварийного выхода. По его словам, в момент крушения именно эта часть фюзеляжа отделилась от остального корпуса и не врезалась в здание, а ударилась о землю. Это, вероятно, и спасло ему жизнь. «Когда самолет взлетел, в течение пяти-десяти секунд казалось, что он завис в воздухе. Внезапно начали мигать огни — зеленые и белые, а затем лайнер врезался в какое-то здание», — рассказал Рамеш.
«Когда я очнулся, то подумал, что смогу выйти. Я попытался, и у меня получилось. Я отстегнул ремень безопасности и выбрался оттуда. Может быть, люди, которые были в другой части самолета, не смогли этого сделать», — отметил выживший.
«Я не знаю, как выжил. Я видел, как люди умирали у меня на глазах — стюардессы и два человека, которых я видел рядом с собой... Я выбрался из-под обломков», — рассказал Рамеш изданию Hindustan Times. Сейчас он находится в одной из клиник Ахмадабада под наблюдением врачей. Его уже навестил премьер-министр Индии Нарендра Моди, назвав произошедшее «невыразимой трагедией».
Проблемы с самолетом были и раньше
Как выяснилось, этот конкретный Boeing 787 Dreamliner уже несколько раз проходил внеплановое техническое обслуживание. За последние два месяца лайнер дважды возвращался на базу из-за сбоев в навигационном оборудовании и странных вибраций в двигателе. Несмотря на это, по заверениям Air India, перед вылетом в день катастрофы самолет прошел «стандартную проверку» и был признан пригодным к полету.
Следствие сейчас рассматривает сразу несколько версий — от человеческой ошибки до производственного дефекта. Индийские и международные авиационные эксперты уже начали расшифровку «черных ящиков». Также известно, что погодные условия в момент вылета были благоприятными, и внешних факторов, которые могли бы спровоцировать катастрофу, зафиксировано не было.
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