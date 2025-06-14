В выставочном центре на Кипсале проходит международная выставка собак и кошек
Сегодня и завтра в Риге, в выставочном центре Ķīpsala, состоится международная выставка собак и кошек «Победитель Латвии 2025», сообщили в международной выставочной компании BT1.
В выставке примут участие более 3000 собак и 200 кошек из десяти стран. Посетители выставки смогут увидеть показательные выступления, презентации пород, цирковые номера, а также познакомиться с редкими породами собак и кошек со всего мира.
В разделе, посвященном собакам, будут представлены десятки пород, включая японского терьера, тайваньскую собаку, котон-де-тулеар и других. В кошачьей части выставки можно будет увидеть священную бирманскую кошку, бомбейскую кошку, сингапурскую кошку, а также ликоя — так называемую «кошку-волка».
Кульминацией выставки станет престижный конкурс Best in Show, где жюри выберет самое красивое и выдающееся животное. Это будет момент, когда лучшие из лучших будут блистать на сцене!
Одновременно с выставкой владельцы животных смогут приобрести все необходимое: корм, лакомства, аксессуары, игрушки, средства по уходу, а также получить консультации экспертов по вопросам питания, воспитания и оборудования.
Время и место проведения:
14 июня 10.00–18.00
15 июня 10.00–17.00
Цены на билеты:
Детям до 4 лет бесплатно!
Детям от 5 до 18 лет – 3 EUR
Пенсионерам, лицам с инвалидностью, студентам – 3,50 EUR
Взрослым – 4,50 EUR
Семейный билет – 11 EUR
Выставку организуют Латвийская кинологическая федерация и Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs.