Сотрудница подала в суд на МИД за гендерную дискриминацию - хотела рожать в Брюсселе, но ее отозвали в Латвию

После неудачных переговоров с МИД Римша подала иск в суд. Первое судебное заседание уже состоялось. Адвокат Римши Матис Шкинькис на нем заявил, что отзыв дипломатки является дискриминационным, поскольку единственной причиной этого стала ее беременность. Об этом свидетельствует тот факт, что Латвия обещала направить ее в ЕК на два года, но отозвала уже через год — после того, как она сообщила о беременности. На ее место была назначена другая сотрудница, которая приступила к исполнению обязанностей спустя четыре месяца — в тот момент, когда Римша уже могла бы вернуться из отпуска по уходу за ребенком. По его словам, МИД должен был доказать, что отзыв дипломатки никак не связан с ее беременностью, а был обусловлен другими важными и доказуемыми обстоятельствами. Также нужно было доказать, что если бы на месте Римши был другой человек, результат был бы таким же.