Сотрудница подала в суд на МИД за гендерную дискриминацию - хотела рожать в Брюсселе, но ее отозвали в Латвию
Сотрудница Министерства иностранных дел (МИД) — дипломат и мать двоих маленьких детей — подала в суд на министерство, обвиняя его в дискриминации по половому признаку, сообщает Latvijas Radio.
Дипломат Кристине Римша считает, что проводимая министерством политика в отношении женщин-дипломатов негативно сказалась на ее личной жизни и карьере. «Как только женщины сообщают своему работодателю о беременности, министерство может отозвать их из зарубежной дипломатической службы против их воли. В дипломатических службах развитых стран существует особый порядок, позволяющий сбалансировать интересы государства и молодых матерей», — объяснила она в передаче.
В сентябре 2023 года Римша уведомила МИД, что ждет ребенка. Она выразила желание провести отпуск по беременности и родам, а также 20-недельный отпуск по уходу за ребенком в Брюсселе, где у нее свой врач и где ее дочь уже посещает детский сад. После этого она была готова продолжить службу на той же должности в украинской службе Европейской комиссии (ЕК). «Однако ответ министерства был таков: никаких поблажек не будет — все будет “как обычно”. Это означало, что после уведомления о беременности дипломат будет отозвана с назначения, и ей придется вернуться в Латвию», — сообщается в передаче.
После неудачных переговоров с МИД Римша подала иск в суд. Первое судебное заседание уже состоялось. Адвокат Римши Матис Шкинькис на нем заявил, что отзыв дипломатки является дискриминационным, поскольку единственной причиной этого стала ее беременность. Об этом свидетельствует тот факт, что Латвия обещала направить ее в ЕК на два года, но отозвала уже через год — после того, как она сообщила о беременности. На ее место была назначена другая сотрудница, которая приступила к исполнению обязанностей спустя четыре месяца — в тот момент, когда Римша уже могла бы вернуться из отпуска по уходу за ребенком. По его словам, МИД должен был доказать, что отзыв дипломатки никак не связан с ее беременностью, а был обусловлен другими важными и доказуемыми обстоятельствами. Также нужно было доказать, что если бы на месте Римши был другой человек, результат был бы таким же.
МИД в суде не признал иск Римши. Суд, в свою очередь, неоднократно указывал представителям министерства, что их аргументация неубедительна и противоречива. На заседании министерство привело два основных аргумента: договор с Римшей был заключен на один год, и она была отозвана по причине истечения срока контракта, сообщает Latvijas Radio. Это якобы было сделано из-за отсутствия средств в бюджете и потому, что участие Латвии в отделе украинской службы больше не считалось столь приоритетным, как годом ранее. А информация ЕК о том, что Римша будет работать два года с возможностью продления еще на два, по мнению министерства, не имеет значения. МИД также отрицал, что отзыв Римши является проявлением дискриминации. По утверждению министерства, дипломаты должны быть готовы к переводу в любой момент.
Суд рассмотрел дело в течение одного дня. Ожидается, что решение будет готово 17 июня. МИД отказался комментировать ситуацию для Latvijas Radio, сославшись на продолжающийся судебный процесс.