"Наша миссия - удержать внимание на Украине". Что будет делать Латвия в Совбезе ООН

В мире звучат обвинения в том, что ООН и ее Совет безопасности не способны остановить агрессию. Пилдегович заявил в качестве контраргумента, что с момента вторжения России в Украину совет провел около 200 заседаний по Украине. Россияне постоянно вносят в повестку дня свои заседания, пытаются все исказить, используя всю свою пропаганду и дезинформацию, и кто-то должен им противопоставить факты, реальную картину. "Это одна из миссий нашего поколения - удерживать внимание мирового сообщества на Украине. Нас восемь миллиардов на Земле. Есть страны, которые хотят говорить о Ближнем Востоке, о климате, о проявлениях терроризма... Образно говоря, в этом пространстве мало кислорода, и каждая страна пытается направить обсуждение в желаемое русло. Арабские страны хотят обратить внимание на Палестину, африканские страны хотят поднять вопросы о конфликтах в Ливии и Судане, но наша миссия - удержать внимание большинства Совета безопасности именно на Украине", - сказал Пилдегович.