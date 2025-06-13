Сейм принял решение, которое повлияет на размер будущих пенсий жителей Латвии

До изменений максимальная комиссия составляла 0,6% за первые 300 миллионов евро и 0,4% за все, что превышает эту сумму. С 1 августа она по-прежнему составит 0,6% за первые 100 миллионов евро, а затем будет снижаться на 7,5% за каждые следующие 100 миллионов, пока не достигнет нижнего порога в 0,2%.