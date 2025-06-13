Сейм принял решение, которое повлияет на размер будущих пенсий жителей Латвии
Сейм Латвии утвердил поправки к закону о государственном фондированном пенсионном уровне (2-й уровень), которые предусматривают снижение потолка комиссии за управление и хранение пенсионных средств.
Как поясняет руководитель управляющей компании Swedbank Анжелика Добровольска, эти изменения могут положительно повлиять на доходность пенсионных планов 2-го уровня. Согласно новым правилам, для Swedbank как крупнейшего управляющего будет установлена самая низкая допустимая комиссия.
Поправки предусматривают, что максимальный размер комиссии зависит от объема активов под управлением. То есть — чем больше средств управляет компания, тем ниже комиссия.
До изменений максимальная комиссия составляла 0,6% за первые 300 миллионов евро и 0,4% за все, что превышает эту сумму. С 1 августа она по-прежнему составит 0,6% за первые 100 миллионов евро, а затем будет снижаться на 7,5% за каждые следующие 100 миллионов, пока не достигнет нижнего порога в 0,2%.
Таким образом, больше всего выиграют крупнейшие управляющие. У Swedbank, например, под управлением находится более 3 миллиардов евро, и именно у него будет самая низкая допустимая комиссия.
Swedbank считает эти изменения однозначно положительными для участников 2-го пенсионного уровня, поскольку снижение комиссий способно улучшить долгосрочную доходность. При этом для достижения наилучшего результата каждому участнику рекомендуется пересмотреть свой пенсионный план — как в части комиссий, так и в части соответствия уровня риска.
Рекомендуется тщательно сравнивать комиссии разных управляющих — теперь они могут существенно отличаться. Но важно помнить, что на итоговую доходность влияет и качество управления, и выбор уровня риска.
К примеру, молодым людям стоит выбирать более активные планы с вложениями в акции, так как они дают лучшие шансы на долгосрочный доход. Приближаясь к пенсионному возрасту, целесообразно переходить на более консервативные планы с большей долей облигаций.
Если нет времени или желания разбираться в уровнях риска, разумным выбором могут стать "жизненные" пенсионные планы (lifecycle plans), которые автоматически корректируют структуру инвестиций в зависимости от возраста.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что, возможно, уже в следующем году некоторые латвийские пенсионеры получат солидные прибавки к пенсии.