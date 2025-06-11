Возможно, уже в следующем году некоторые латвийские пенсионеры получат солидные прибавки к пенсии
Ассоциация латвийских обществ пенсионеров (LSKA) одобрила готовность Министерства благосостояния (LM) внести в Комиссию Сейма по социальным и трудовым делам предложение о начале выплаты базовой пенсии в возрасте от 85 лет уже с 2026 года.
По мнению LSKA, это предложение является разумным компромиссом между стремлением начать выплату базовой пенсии пенсионерам с 80 лет уже в следующем году и реальными возможностями государственного бюджета. «Пенсионеры прекрасно понимают, что бюджет государства не безразмерен, и найти в нем средства, чтобы министерство уже с 2026 года могло выплачивать базовую пенсию всем от 80 лет, — практически невыполнимая задача. Поэтому мы рады, что LM выступает за то, чтобы эту доплату с будущего года начали получать самые пожилые члены общества», — заявила ассоциация.
По расчетам специалистов Минблага, в Латвии в настоящее время зарегистрировано 57 тысяч получателей пенсий по возрасту, которым 85 лет и больше. Введение базовой пенсии для этой группы потребует 12 миллионов евро в год. Если же начать выплаты с 80 лет, численность группы удваивается — до 117 тысяч человек, а необходимая сумма вырастает более чем вдвое — до 30 миллионов евро.
Ранее как ориентировочная дата начала выплаты базовой пенсии назывался 2029 год, поэтому в LSKA рады, что в результате совместных обсуждений удалось договориться о начале этого процесса уже с 2026 года.
Тем временем, зарубежные аналитики спрогнозировали, какой будет в Латвии возраст выхода на пенсию к 2060 году. Результат оказался неожиданным.