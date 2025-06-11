Возможно, уже в следующем году некоторые латвийские пенсионеры получат солидные прибавки к пенсии

По мнению LSKA, это предложение является разумным компромиссом между стремлением начать выплату базовой пенсии пенсионерам с 80 лет уже в следующем году и реальными возможностями государственного бюджета. «Пенсионеры прекрасно понимают, что бюджет государства не безразмерен, и найти в нем средства, чтобы министерство уже с 2026 года могло выплачивать базовую пенсию всем от 80 лет, — практически невыполнимая задача. Поэтому мы рады, что LM выступает за то, чтобы эту доплату с будущего года начали получать самые пожилые члены общества», — заявила ассоциация.