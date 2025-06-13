Разработали различные планы массовой эвакуации: министры внутренних дел Латвии, Эстонии и Литвы подписали важный меморандум

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил: «В контексте гражданской обороны мы нашли решения не только в вопросе развития укрытий, но и разработали различные планы массовой эвакуации. Согласованные действия и готовность стран Балтии к массовой эвакуации — это важный шаг к обеспечению безопасности наших жителей. После подписания этого меморандума мы продолжаем работу, чтобы действовать едино и на более широком уровне — как с коллегами из Польши, так и со странами Скандинавии».