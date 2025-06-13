Разработали различные планы массовой эвакуации: министры внутренних дел Латвии, Эстонии и Литвы подписали важный меморандум
13 июня в Люксембурге министры внутренних дел Латвии, Эстонии и Литвы подписали Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области гражданской обороны. Цель меморандума — содействовать региональному сотрудничеству в управлении внутренней и трансграничной массовой эвакуацией, поощряя совместное планирование массовой эвакуации и обмен информацией.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил: «В контексте гражданской обороны мы нашли решения не только в вопросе развития укрытий, но и разработали различные планы массовой эвакуации. Согласованные действия и готовность стран Балтии к массовой эвакуации — это важный шаг к обеспечению безопасности наших жителей. После подписания этого меморандума мы продолжаем работу, чтобы действовать едино и на более широком уровне — как с коллегами из Польши, так и со странами Скандинавии».
Меморандум о взаимопонимании предусматривает развитие системы региональной координации, а также обмен информацией о ресурсах и возможностях, необходимых для обеспечения массовой эвакуации. Собранную информацию планируется включить в совместно используемую платформу обмена информацией.
Региональное сотрудничество в вопросах гражданской обороны является приоритетом высокого уровня, поскольку Европа сталкивается с новой реальностью, обусловленной ничем не спровоцированной агрессивной войной России против Украины, а также возросшими рисками, гибридными угрозами и традиционными угрозами.
Быстрый обмен информацией имеет решающее значение не только в условиях кризисов, но и в процессе подготовки к возможным кризисным ситуациям, чтобы эффективно реализовывать превентивные меры и координировать информирование общества как в процессе подготовки к кризису, так и во время его наступления.
В меморандуме о сотрудничестве также учтены первоначальные рекомендации Консультативной миссии Европейского союза в странах Балтии, а также обсуждения, проходившие на заседаниях Рабочей группы по гражданской обороне и преодолению кризисов в Таллине и Вильнюсе.