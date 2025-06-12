Для борьбы с российскими дронами в Украине решили привлечь добровольцев
Кабинет министров Украины утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной защиты (ГПЗ), которые будут формироваться из числа участников добровольческих формирований.
Как сообщила пресс-служба украинского Министерства обороны, основной задачей таких групп будет противодействие воздушным угрозам, в частности ударным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) врага.
Отмечается, что ключевая цель проекта - создать эффективный механизм выявления, сопровождения и нейтрализации воздушных угроз, а также привлечь подготовленных и мотивированных граждан к выполнению задач противовоздушной обороны в условиях растущей активности врага. Группы противовоздушной защиты будут формироваться по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а по вопросам выполнения задач ПВО - Командованию Воздушных сил ВСУ.
В Минобороны проинформировали, что в состав ГПЗ будут привлекаться добровольцы, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Они смогут использовать ударные беспилотные летательные аппараты, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, а также системы искусственного интеллекта.
Документом также предусмотрена возможность использования частных пилотируемых летательных аппаратов в системе ПВО. "До сих пор отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Участники групп противовоздушной защиты будут иметь социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих, включая денежное обеспечение, льготы и страховые выплаты.
Защитникам Украины очень бы помог недавно разработанный в Латвии уникальный дрон, способный уничтожать другие дроны. Но, наверное, он слишком дорог.