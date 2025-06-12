Для борьбы с российскими дронами в Украине решили привлечь добровольцев

Документом также предусмотрена возможность использования частных пилотируемых летательных аппаратов в системе ПВО. "До сих пор отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.