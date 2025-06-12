В Риге продолжается строительство четвертой очереди Южного моста. Что уже сделано?
"В настоящее время продолжается строительство путепровода, дорожных конструкций, инженерных коммуникаций, идут другие работы", - сообщает Рижская дума. Завершение строительства планируется в 2027 году.
В рамках первой очереди строительства на участке от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална продолжается строительство путепровода на улице Зиепниеккална и над улицей Малу. Полностью построены семь из одиннадцати предусмотренных проектом опор путепровода на улице Зиепниеккална, ведется строительство оставшихся опор, а между уже возведенными опорами монтируются формы и конструкции для пролетной части путепровода.
Продолжается строительство пешеходных тоннелей у улиц Ливциема и Падурес — у обоих завершено возведение подпорных стен, поддерживающих арки. В июне продолжится забивка свай для путепровода над улицей Малу, установка стальных арок и бетонирование подпорных стен пешеходных тоннелей. Также начато строительство путепровода улицы Валдекю над улицей Яня Чакстес, в настоящее время ведутся подготовительные работы к началу пробного забивания свай.
На участке улицы Озолциема от Зиепниеккалнской средней школы до улицы Ливциема и на большей части от ул. Ливциема до ул. Малу установлены бордюры для будущей велодорожки. В мае на объекте начались первые работы по асфальтированию — уложен асфальтовый слой велодорожки на указанных участках и вдоль улицы Яня Чакстес — от улицы Малу до улицы Падурес.
Помимо строительства дорожных конструкций, на объекте прокладываются различные инженерные коммуникации — ливневая и хозяйственно-бытовая канализация, перестраиваются газопровод и существующий водопровод, продолжается строительство сетей освещения и электронных коммуникаций. Ливневая канализация построена на 40% — 4,4 км из запланированных в проекте 11 км. Хозяйственно-бытовая канализация в настоящее время реконструируется на двух перекрестках улицы Озолциема — с улицами Валдекю и Ливциема.
Во второй очереди проекта — на участке от улицы Виенибас до улицы Валдекю — продолжаются работы по строительству опор. Из 46 опор бетонные работы завершены на 20, начаты подготовительные работы к строительству пролетных частей — монтаж опор, установка опалубки и армирование. В ближайшее время планируется начать строительство подпорных стен у подходов к мосту.
Также продолжается строительство новой дорожной конструкции на левой стороне проезжей части Елгавского шоссе, в направлении Елгавы. В ближайшие дни движение транспорта планируется перевести на новое асфальтобетонное покрытие, чтобы можно было начать работы на правой стороне дороги.
Параллельно по всему объекту проводятся земляные работы — снятие снятие слоя, разработка выемок и строительство насыпи. Уже выполнена выемка для будущего кольцевого перекрестка на улице Виенибас гатве напротив торгового центра Aleja. Параллельно ведется строительство дренажной системы в зоне нового кольцевого перекрестка.
Из инженерных коммуникаций построена большая часть канализации для прокладки кабелей связи, в ближайшие месяцы планируется переключение кабелей. Начато строительство сетей уличного освещения, магистрального стекловолоконного коллектора для ливневой канализации, а на отдельных участках прокладываются коллекторы с дождеприемниками с подключением к магистральным коллекторам.
Стоимость проекта составляет 122,7 млн евро (включая НДС 21%), из которых 60,2 млн евро — софинансирование из Фонда выравнивания ЕС, а 62,5 млн евро — финансирование самоуправления.
Ранее мы сообщали, что из-за работ на Южном мосту ограничения для движения транспорта продлили до 30 сентября.