В Риге продолжается строительство четвертой очереди Южного моста. Что уже сделано?

В рамках первой очереди строительства на участке от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална продолжается строительство путепровода на улице Зиепниеккална и над улицей Малу. Полностью построены семь из одиннадцати предусмотренных проектом опор путепровода на улице Зиепниеккална, ведется строительство оставшихся опор, а между уже возведенными опорами монтируются формы и конструкции для пролетной части путепровода.