Из-за работ на Южном мосту ограничения движения продлили до 30 сентября: что нужно знать

Также до 30 сентября движение транспорта будет ограничено на участке улицы Валдекю от здания по адресу Валдекю, 61 до здания по адресу Валдекю, 75 и на участке улицы Озолциема от здания по адресу Озолциема, 32 к-1 до улицы Лиесмас. В указанный период будет закрыто движение пешеходов на улице Озолциема перед перекрестком с улицей Валдекю и на участке улицы Валдекю от здания по адресу Валдекю, 65 до перекрестка с улицей Озолциема.