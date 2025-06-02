Из-за работ на Южном мосту ограничения движения продлили до 30 сентября: что нужно знать
В Риге продолжаются строительные работы четвертого этапа Южного моста, в связи с чем сохраняются долгосрочные изменения в организации движения. Ранее введенные ограничения движения будут действовать до 30 сентября.
До 30 сентября движение транспортных средств будет ограничено на участке улицы Зиепниеккална от улицы Калету до границы Риги.
Также до 30 сентября движение транспорта будет ограничено на участке улицы Валдекю от здания по адресу Валдекю, 61 до здания по адресу Валдекю, 75 и на участке улицы Озолциема от здания по адресу Озолциема, 32 к-1 до улицы Лиесмас. В указанный период будет закрыто движение пешеходов на улице Озолциема перед перекрестком с улицей Валдекю и на участке улицы Валдекю от здания по адресу Валдекю, 65 до перекрестка с улицей Озолциема.
Кроме того, до 30 июня движение транспорта будет ограничено на участке улицы Виенибас гатве от улицы Озолциема до улицы Силтума. На этом участке Виенибас гатве, в направлении к центру города, движение транспорта будет перенаправлено по временной объездной дороге вокруг торгового центра Aleja, по маршруту: улица Ритаусмас – улица Межкална – улица Озолциема – Виенибас гатве.
Ответственным за выполнение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, подъезд транспорта жителей и предприятий, расположенных на указанных участках улиц, к месту жительства или работы, движение оперативного транспорта, а также движение общественного транспорта, создание временных остановок, установку на закрытой остановке информации о ее закрытии и указания о расположении ближайшей остановки, а также размещение временных расписаний движения на временных остановках.