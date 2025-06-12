ВИДЕО: у местных жителей есть своя версия, почему в Венте гибнет рыба
Жители сообщают о мертвых и умирающих рыбах в реке Вента, на теле которой видны странные пятна. В то же время такие случаи, по их словам, наблюдаются уже не первый год.
«Каждый год рыба гибнет — в прошлом году на каждом изгибе реки можно было насчитать по 10 штук разных размеров», — говорит Мартиньш. Его слова подтверждает и Янис: он тоже видел подобное раньше, но подчеркивает, что в этом году мертвой рыбы значительно больше. «Каждый год такое происходит, но не в таком количестве — [сейчас] есть участки, где каждые метр-два у берега лежит мертвая рыба», — рассказывает мужчина.
Валтерс также вспоминает подобное в предыдущие годы и высказывает свою версию: «Вимбы после нереста ослаблены и многие погибают. Это случается каждый год», — считает он.
Следует отметить, что большинство вимб обитает в слабосоленой воде, а в пресную они приплывают только на нерест, после чего возвращаются в море. В Латвии вимбы нерестятся в мае и июне, когда температура воды в реках достигает не менее 10 градусов по Цельсию. Нерест продолжается от 16 до 83 дней. Молодь остается в реке 1–2 года. Странные пятна на теле рыб могут появляться по разным причинам — из-за болезней, загрязнения среды или паразитов.
Ранее сообщалось, что жители рассказали о мертвых и умирающих рыбах в Венте с нетипичными пятнами. Инспекторы Государственной службы окружающей среды (VVD) 9 июня провели осмотр определенного участка реки, подтвердив гибель рыбы, и приняли решение о сборе образцов для выяснения причины.
В сотрудничестве с Государственным научным институтом BIOR и Продовольственно-ветеринарной службой были отобраны образцы рыб для лабораторных исследований. На месте отбора были также произведены замеры параметров воды — температуры, уровня pH, электропроводности и содержания растворенного кислорода. Загрязнение выявлено не было, состояние воды соответствует нормам.
Дополнительная информация о результатах анализа рыб будет предоставлена после получения лабораторных данных. VVD благодарит жителей за бдительность и предоставленную информацию!