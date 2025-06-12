ВИДЕО: у местных жителей есть своя версия, почему в Венте гибнет рыба

«Каждый год рыба гибнет — в прошлом году на каждом изгибе реки можно было насчитать по 10 штук разных размеров», — говорит Мартиньш. Его слова подтверждает и Янис: он тоже видел подобное раньше, но подчеркивает, что в этом году мертвой рыбы значительно больше. «Каждый год такое происходит, но не в таком количестве — [сейчас] есть участки, где каждые метр-два у берега лежит мертвая рыба», — рассказывает мужчина.