В Венте обнаружены мертвые рыбы с необычными пятнами - начато расследование
Жители сообщили о мертвых и умирающих рыбах в реке Вента, на которых были замечены странные, нетипичные пятна.
Инспекторы Государственной службы окружающей среды (VVD) 9 июня провели первичное обследование участков реки. Оно подтвердило факт гибели рыб, и было принято решение взять образцы для выяснения причины.
В сотрудничестве с Государственным научным институтом BIOR и Продовольственно-ветеринарной службой были отобраны образцы рыб для лабораторных исследований. На месте отбора были также произведены замеры параметров воды — температуры, уровня pH, электропроводности и содержания растворенного кислорода. Загрязнение выявлено не было, состояние воды соответствует нормам.
Дополнительная информация о результатах анализа рыб будет предоставлена после получения лабораторных данных. VVD благодарит жителей за бдительность и предоставленную информацию!