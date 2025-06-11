В Венте обнаружены мертвые рыбы с необычными пятнами - начато расследование

В сотрудничестве с Государственным научным институтом BIOR и Продовольственно-ветеринарной службой были отобраны образцы рыб для лабораторных исследований. На месте отбора были также произведены замеры параметров воды — температуры, уровня pH, электропроводности и содержания растворенного кислорода. Загрязнение выявлено не было, состояние воды соответствует нормам.