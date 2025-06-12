Партия Шлесерса предлагает запретить вешать радужный флаг рядом с национальным - и все это в Месяц гордости

При этом известно, что июнь — международно признанный месяц Прайда, время, когда во всем мире особое внимание уделяется правам LGBT, разнообразию и инклюзии. Ранее Otkrito.lv сообщал, что обычно в это время крупные мировые бренды спешат продемонстрировать поддержку LGBT-культуре, но в этом году их активность подозрительно низка.