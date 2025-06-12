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В Латвии
Сегодня 15:22
Партия Шлесерса предлагает запретить вешать радужный флаг рядом с национальным - и все это в Месяц гордости
В четверг Сейм передал на рассмотрение Юридической комиссии парламента проект поправок к закону о государственном флаге Латвии, предложенный оппозиционной партией "Латвия на первом месте" (LPV). Поправки предусматривают запрет на использование радужного флага LGBT и его вариаций вместе с флагом Латвии.
Партия LPV также призвала запретить вывешивание радужного флага:
- на башне Святого Духа Рижского замка и у резиденции президента Латвии в Риге,
- у летней резиденции президента в Юрмале,
- на здании и у здания Сейма,
- у зданий Кабинета министров и министерств.
Кроме того, политическая сила предложила запретить использование радужного флага:
- у зданий судов, Генеральной прокуратуры и офиса омбудсмена,
- у здания Объединенного штаба Национальных вооруженных сил,
- у здания центрального офиса Банка Латвии и его филиалов.
Также депутаты фракции LPV предложили запретить размещение данного флага:
- у зданий самоуправлений,
- на пограничных пунктах,
- у зданий латвийских дипломатических и консульских представительств,
- у зданий учебных заведений.
При этом известно, что июнь — международно признанный месяц Прайда, время, когда во всем мире особое внимание уделяется правам LGBT, разнообразию и инклюзии. Ранее Otkrito.lv сообщал, что обычно в это время крупные мировые бренды спешат продемонстрировать поддержку LGBT-культуре, но в этом году их активность подозрительно низка.
Также представители LGBT-сообщества были разочарованы новыми правилами "Евровидения", согласно которым был введен запрет радужного флага на сцене и за кулисами конкурса.