Партия Шлесерса предлагает запретить вешать радужный флаг рядом с национальным - и все это в Месяц гордости
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Партия Шлесерса предлагает запретить вешать радужный флаг рядом с национальным - и все это в Месяц гордости

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В четверг Сейм передал на рассмотрение Юридической комиссии парламента проект поправок к закону о государственном флаге Латвии, предложенный оппозиционной партией "Латвия на первом месте" (LPV). Поправки предусматривают запрет на использование радужного флага LGBT и его вариаций вместе с флагом Латвии.

Партия LPV также призвала запретить вывешивание радужного флага:

  • на башне Святого Духа Рижского замка и у резиденции президента Латвии в Риге,
  • у летней резиденции президента в Юрмале,
  • на здании и у здания Сейма,
  • у зданий Кабинета министров и министерств.

Кроме того, политическая сила предложила запретить использование радужного флага:

  • у зданий судов, Генеральной прокуратуры и офиса омбудсмена,
  • у здания Объединенного штаба Национальных вооруженных сил,
  • у здания центрального офиса Банка Латвии и его филиалов.

Также депутаты фракции LPV предложили запретить размещение данного флага:

  • у зданий самоуправлений,
  • на пограничных пунктах,
  • у зданий латвийских дипломатических и консульских представительств,
  • у зданий учебных заведений.

При этом известно, что июнь — международно признанный месяц Прайда, время, когда во всем мире особое внимание уделяется правам LGBT, разнообразию и инклюзии. Ранее Otkrito.lv сообщал, что обычно в это время крупные мировые бренды спешат продемонстрировать поддержку LGBT-культуре, но в этом году их активность подозрительно низка

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