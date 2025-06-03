Подозрительная тишина во время месяца Прайда: почему крупные бренды воздерживаются от поддержки ЛГБТ?
Июнь — международно признанный месяц Прайда, время, когда во всем мире особое внимание уделяется правам ЛГБТ, разнообразию и инклюзии. Обычно в это время крупные мировые бренды спешат продемонстрировать поддержку ЛГБТ-культуре, но в этом году их активность подозрительно низка.
В последние годы месяц Прайда стал важным маркетинговым событием для крупных компаний. Магазины украшали витрины радужными флагами, у входов выставляли товары на ЛГБТ-тематику, жертвовали на прайд-фестивали и меняли логотипы в социальных сетях. Однако в этом году многие торговые сети и бренды значительно сократили свою активность, а некоторые — и вовсе хранят молчание.
Согласно опросу, проведенному компанией Gravity Research, около 39% из более чем 200 корпоративных руководителей планируют сократить свое публичное участие в месяце Прайда — в том числе спонсорство мероприятий, публикацию поддерживающих сообщений в соцсетях и продажу товаров, связанных с Прайдом. Несмотря на то, что прайд-фестивали ранее приносили значительный доход — например, Прайд в Лос-Анджелесе принес 74 миллиона долларов США, а во Флориде в 2023 году — около 60 миллионов, — в этом году многим организаторам приходится обходиться без крупного спонсорского финансирования.
Главная причина? Бренды боятся провоцировать правую аудиторию и активистов, а также опасаются возможных репрессий со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
Федеральные ведомства угрожают расследованиями в отношении компаний с программами разнообразия, равенства и инклюзии. Опрос Gravity Research показывает, что 61% компаний указывают давление со стороны властей как главную причину изменений, а 39% — страх перед консервативной ответной реакцией.
Так, например, Прайд в Сан-Франциско и World Pride в Вашингтоне в этом году потеряли почти 300 000 и 260 000 долларов спонсорской поддержки соответственно, а Нью-Йоркский Прайд — около 750 000 долларов. С похожими трудностями сталкиваются и в других местах, несмотря на то, что Прайд существенно влияет на местную экономику. Например, Lyft сообщает, что спрос на поездки во время Прайда выше, чем на концертах Тейлор Свифт.
ЛГБТ-организации, такие как Stonewall Columbus в штате Огайо, подчеркивают, что Прайд — это и праздник, и протест. Руководитель организации Дэнсил Портуз объясняет: «Прайд всегда был проявлением экономической силы. Умный бизнес — это гостеприимство, открытость и инклюзия».
Однако не все ЛГБТ-активисты считают сокращение корпоративной поддержки негативным явлением. Сопредседательница USA Prides Ива Келлер говорит: «Крупные спонсоры поддерживали Прайд, потому что знали, что у ЛГБТ-людей есть деньги. Они не меняли систему — просто разукрашивали свои логотипы в радужные цвета на месяц. У нас был Прайд до того, как появились корпоративные спонсоры. Сейчас мы возвращаемся к корням — к своему сообществу, где люди хотят объединяться и сотрудничать».
Из списка спонсоров и доноров Прайда в этом году выпали такие крупные бренды, как Amtrak, Anheuser-Busch, Benefit Cosmetics, Boeing, Booz Allen Hamilton, Comcast/Xfinity, Deloitte, Diageo, Garnier, Goldman Sachs, Lowe’s, Mastercard, Meta, Nissan, Pepsi, PricewaterhouseCoopers, Skyy Vodka, Target, Visa и Walmart. Несмотря на это, в США в этом году в честь месяца Прайда пройдут мероприятия примерно в 100 городах, а еще более 50 празднований состоятся в других странах, в том числе в Латвии.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в этот понедельник в Вильнюсе стартовали мероприятия фестиваля Baltic Pride 2025, в этом году его лозунг — "Свободны быть собой". Фестиваль, который проводится уже в шестой раз, продлится неделю.