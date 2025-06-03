Подозрительная тишина во время месяца Прайда: почему крупные бренды воздерживаются от поддержки ЛГБТ?

Однако не все ЛГБТ-активисты считают сокращение корпоративной поддержки негативным явлением. Сопредседательница USA Prides Ива Келлер говорит: «Крупные спонсоры поддерживали Прайд, потому что знали, что у ЛГБТ-людей есть деньги. Они не меняли систему — просто разукрашивали свои логотипы в радужные цвета на месяц. У нас был Прайд до того, как появились корпоративные спонсоры. Сейчас мы возвращаемся к корням — к своему сообществу, где люди хотят объединяться и сотрудничать».