В Вильнюсе всю неделю проходят мероприятия фестиваля Baltic Pride 2025

«Я лично обещаю вместе со своей командой, что звука хватит всем. И этот звук будет распространять любовь против ненависти. Я думаю, что те, кто придут, почувствуют силу любви, и это наше самое большое заявление против тех, кто, возможно, все еще на пути к равенству», — сказал Симонько. Сразу после шествия у Белого моста состоится концерт.