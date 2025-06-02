В Вильнюсе всю неделю проходят мероприятия фестиваля Baltic Pride 2025
В понедельник в Вильнюсе стартуют мероприятия фестиваля Baltic Pride 2025, в этом году его лозунг — "Свободны быть собой". Фестиваль, который проводится уже в шестой раз, продлится неделю.
«Я думаю, что наш фестиваль — крупнейший в странах Балтии», — заявил на презентации программы мероприятия в понедельник руководитель Литовской лиги геев (ЛЛГ) Владимир Симонько. Ранее он говорил, что в главном событии фестиваля — шествии — должны принять участие около 20 тыс. человек. По словам Симонько, фестиваль с каждым годом растет.
"Мы понимаем, что наше сообщество имеет свои пределы, оно таково, каково есть, но к нашему сообществу присоединяются все семьи, а также школы, коллективы, (...) предприятия действительно хотят участвовать с нами, солидаризироваться (...), и именно поэтому я думаю, что (будет участвовать - BNS) около 20 тыс. человек», – сказал глава ЛЛГ.
Участники начнут собираться на улице Барборос Радвилайтес, где стартует марш «За равенство!», в субботу днем. Ожидается, что мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас также примет участие в шествии.
«Я лично обещаю вместе со своей командой, что звука хватит всем. И этот звук будет распространять любовь против ненависти. Я думаю, что те, кто придут, почувствуют силу любви, и это наше самое большое заявление против тех, кто, возможно, все еще на пути к равенству», — сказал Симонько. Сразу после шествия у Белого моста состоится концерт.
Председатель Комиссии по правам человека Вильнюсского городского самоуправления Йева Дирмайте сказала, что Вильнюс остается маяком свободы в регионе, а Baltic Pride — это «гораздо больше, чем просто мероприятие, чем просто шествие». Она также добавила, что в честь фестиваля перекресток улицы Пилимо снова будет окрашен в радужные цвета сообщества ЛГБТКИ+.
По словам организаторов, в программу фестиваля входит общественное пространство "Дом Pride", международная конференция, кинопоказ, театрализованное мероприятие «Голоса Pride», шествие по проспекту Гедиминаса и главный концерт под открытым небом. В "Доме Pride" пройдут дискуссии, семинары, концерты, культурные мероприятия и общественные встречи в Вильнюсском центре молодежной политики и музыкальном зале Estrada. Здесь также будет открыт официальный информационный центр Baltic Pride.
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