Ждите звонка: в Латвии стартует масштабный опрос о качестве жизни в городах

Согласно данным за 2022 год, по сравнению с 2017 годом вырос уровень удовлетворенности жизнью во всех латвийских госгородах. Наибольший рост зафиксирован в Даугавпилсе и Резекне, наименьший — в Елгаве. Почти все жители этих городов были довольны жизнью в своем городе. Меньше всего довольных было в Елгаве (93,2%) и Екабпилсе (93,6%), тогда как в Юрмале, Валмиере и Лиепае — более 99%.