Ждите звонка: в Латвии стартует масштабный опрос о качестве жизни в городах
В пятницу, 13 июня, Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии начинает опрос под названием «Качество жизни в городах», целью которого является выяснение мнения жителей крупных городов страны о жизненных условиях, работе самоуправлений, доступности и качестве общественных услуг, занятости, образовании, привычках передвижения, состоянии окружающей среды и общем уровне жизни.
Опрос продлится с 13 июня по 30 сентября и охватит около 8000 домохозяйств в девяти государственных городах Латвии: Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Валмиере и Вентспилсе. Рига в исследовании ЦСУ участвовать не будет, так как сбор данных о столице осенью проведет статистическое бюро Европейского союза Eurostat. Опрос будет проходить в два этапа.
Первый этап — онлайн
До 30 июня жители, включенные в выборку, получат приглашение участвовать в опросе по eAdrese, электронной почте или в почтовом ящике. Они смогут заполнить анкету в электронном виде на сайте e.csp.gov.lv, используя интернет-банкинг, Smart-ID, электронную подпись или электронную ID-карту для идентификации.
Консультации по заполнению анкеты будут доступны в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по бесплатному телефону 8000 88 11 или по электронной почте dzkp@csp.gov.lv.
Второй этап — интервью
С 1 июля по 30 сентября пройдут телефонные и очные интервью с теми, кто не заполнил анкету онлайн. Проверить личность интервьюера можно на сайте ЦСУ или по тому же бесплатному номеру телефона.
ЦСУ гарантирует конфиденциальность предоставленных ответов. Полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде.
Результаты будут опубликованы в марте 2026 года на статистическом портале ЦСУ, где уже доступны итоги предыдущих опросов 2017 и 2022 годов.
Что показали предыдущие опросы
Согласно данным за 2022 год, по сравнению с 2017 годом вырос уровень удовлетворенности жизнью во всех латвийских госгородах. Наибольший рост зафиксирован в Даугавпилсе и Резекне, наименьший — в Елгаве. Почти все жители этих городов были довольны жизнью в своем городе. Меньше всего довольных было в Елгаве (93,2%) и Екабпилсе (93,6%), тогда как в Юрмале, Валмиере и Лиепае — более 99%.
Оценка прозрачности работы самоуправлений в 2022 году также была высока: наиболее понятной деятельность властей считали в Юрмале (68,6%), Валмиере (64,8%) и Огре (62,7%). Наименьшие показатели были в Вентспилсе (41%) и Екабпилсе (40,2%).
Общественные пространства и передвижение
Удовлетворенность зелеными зонами (парками и садами) заметно выросла, особенно в Юрмале — на 10,9 процентных пункта.
Автомобиль остается основным средством передвижения в Вентспилсе (64,8%), Огре (64,2%), Елгаве (63,9%) и Юрмале (60,4%). В Лиепае и Даугавпилсе доля жителей, ежедневно использующих автомобиль, не превышает 50%.
Городским общественным транспортом (автобусами, трамваями, маршрутками) чаще всего пользовались в Лиепае (39,6%), а реже всего — в Огре (17,6%). Наибольший процент пешеходов — в Резекне (74,7%), а велосипедистов — в Лиепае (18,4%).
Самые высокие показатели удовлетворенности общественным транспортом — в Лиепае (81,8%) и Даугавпилсе (80,9%), самые низкие — в Екабпилсе (53,4%) и Огре (40%).
Чувство безопасности и жилье
Жители чувствовали себя наиболее безопасно ночью на улицах в Лиепае (80,7%) и Валмиере (78,7%). В Екабпилсе этот показатель составил всего 41%. Также выросла доля жителей, считающих, что найти работу в их городе стало проще. Самый значительный рост — в Даугавпилсе (+30,1 п.п.) и Вентспилсе (+26,8 п.п.).
Что касается доступного жилья, 43% жителей Даугавпилса согласились с тем, что его легко найти. В Огре (19,5%) и Вентспилсе (19,3%) показатели тоже были выше среднего. Между тем, в Екабпилсе этот показатель снизился на 16,7 п.п. — до 13,9%, в Резекне — на 12,7 п.п. (до 11,6%), и в Елгаве — на 7,6 п.п. (до 11,6%).