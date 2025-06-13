Электричество в Латвии может стать значительно более дорогим, чем в Литве и Эстонии
Неравномерное развитие ветроэнергетики между балтийскими странами может в будущем привести к увеличению разницы в ценах на электроэнергию между Латвией и соседними государствами.
Как сообщает Latvenergo, в Европе и Балтии в предыдущие десятилетия значительную роль в обеспечении спроса играли электростанции, работающие на ископаемом топливе. Однако по мере развития технологий они постепенно уступают место производству электроэнергии из возобновляемых источников — ветра и солнца — в сочетании с системами накопления энергии. Такие решения менее подвержены колебаниям цен на топливо. В определенное количество часов в году спрос можно покрыть за счет энергии, произведенной на ветряных станциях. Использование накопителей позволяет увеличить долю таких периодов, что дает экономике возможность расти за счет более предсказуемого и дешевого энергоснабжения.
По данным системных операторов, в первой половине 2025 года наибольшая мощность ветряных парков в Балтии зафиксирована в Литве — 1683 МВт, что на 23% больше, чем в 2024 году. Далее следует Эстония с 682 МВт (рост на 34%). В Латвии установленная мощность ветряных парков остается неизменной второй год подряд — 136 МВт.
Если такая динамика сохранится, Латвия может столкнуться с ситуацией, когда цены на электроэнергию на бирже NordPool будут заметно выше, чем у соседей. Это связано с ограниченной возможностью импорта энергии через существующие соединения: если в Литве и Эстонии вырабатывается значительное количество дешевой электроэнергии, но невозможно обеспечить ее поставку в Латвию, на внутреннем рынке могут возникать более высокие цены.
Уже сегодня влияние ветроэнергетики в Балтии ощущается на среднем уровне цен в NordPool, однако регион по-прежнему импортирует часть необходимой энергии и зависит от доступности трансграничных соединений, а также от общих тенденций на энергетических рынках.
"Развитие ветряных парков, других видов возобновляемой генерации и систем накопления энергии в долгосрочной перспективе обеспечит более стабильные и предсказуемые цены для конечных потребителей. Это, в свою очередь, создаст условия для привлечения инвестиций в энергозависимые отрасли — ускорит процессы электрификации, развитие новых производств и расширение существующих", - указывает Latvenergo.
Впрочем, уже сейчас электричество для домохозяйств в Латвии непомерно дорогое. Дороже, не только, чем в Литве и Эстонии, но и чем в Дании и во Франции, а также во многих других, куда более богатых странах ЕС.