Электричество в Латвии может стать значительно более дорогим, чем в Литве и Эстонии

Как сообщает Latvenergo, в Европе и Балтии в предыдущие десятилетия значительную роль в обеспечении спроса играли электростанции, работающие на ископаемом топливе. Однако по мере развития технологий они постепенно уступают место производству электроэнергии из возобновляемых источников — ветра и солнца — в сочетании с системами накопления энергии. Такие решения менее подвержены колебаниям цен на топливо. В определенное количество часов в году спрос можно покрыть за счет энергии, произведенной на ветряных станциях. Использование накопителей позволяет увеличить долю таких периодов, что дает экономике возможность расти за счет более предсказуемого и дешевого энергоснабжения.