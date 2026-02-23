"Я считаю, что Путин уже начал Третью мировую войну": Владимир Зеленский дал интервью BBC

Зеленский также обсудил возможное проведение выборов в Украине. Он сам еще не решил, будет ли он снова баллотироваться. В любом случае, перед проведением выборов Киев хочет получить гарантии безопасности. «Если это условие окончания войны, давайте это сделаем. Я сказал партнерам: “Честно, вы постоянно поднимаете вопрос выборов, но вам нужно определиться — вы хотите от меня избавиться или провести выборы? Если вы хотите провести выборы (хотя вы не готовы мне это честно сказать даже сейчас), тогда давайте проведем эти выборы честно. Проведем таким образом, чтобы их прежде всего признал украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы”», — заявил Зеленский.