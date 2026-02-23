"Я считаю, что Путин уже начал Третью мировую войну": Владимир Зеленский дал интервью BBC
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си. В нем он заявил, что Владимир Путин уже начал Третью мировую войну, рассказал про требования отдать 20% Донбасса и отношения с Трампом. Главное из интервью — в материале «Новой-Европа».
Третья мировая война
«Я считаю, что Путин ее [Третью мировую войну] уже начал», — заявил Зеленский журналисту Би-би-си Джереми Боуэну.
По словам украинского президента, сейчас вопрос стоит в том, сколько территорий Путин сможет захватить и как его остановить. Он отметил, что «Россия хочет принести свой мир и изменить для людей жизнь, которая им нравится».
Территориальные уступки
Зеленского также спросили, как он отвечает на требования отдать 20% Донбасса и можно ли это назвать разумным требованием. Президент ответил, что относится к этому иначе:
— Я на это смотрю не просто как на землю или не только как на землю. Я смотрю на это так: выйти, то есть ослабить наши позиции, бросить сотни тысяч наших людей, которые там находятся. Вот как я на это смотрю. Разделить наше общество этим выходом.
При этом украинский лидер считает, что Путин не остановится, даже если его требования будут выполнены. По его мнению, это «удовлетворит его на некоторое время», но как только он восстановится за 3–5 лет, то захочет вновь продолжить войну. Также Зеленский уверен, что Украина в любом случае сможет вернуть все оккупированные территории, но это вопрос времени:
— Если делать это сегодня, то это значит потерять большое число людей, миллионы людей, потому что та армия большая. Мы понимаем цену этих шагов.
Он также признал, что сейчас у Киева нет достаточного количества оружия для этого. Поэтому Украина зависит, в том числе, от своих партнеров. «Сегодня этого нет. Но возвращение к справедливым границам 1991 года, безусловно, это… Это даже не победа. Это победа справедливости. Победа Украины», — сказал Зеленский.
Отношения с США
Журналист Би-би-си спросил у Зеленского, как он относится к мнению западных экспертов, в том числе из США, что Украина не сможет выиграть войну. «Где вы сейчас? Сегодня вы в Киеве, в столице нашей родины, в Украине. Я очень благодарен за это. Проиграем ли мы? Конечно, нет, ведь мы боремся за независимость Украины», — заявил президент Украины в ответ.
Он также объяснил, что если удастся «остановить Путина и не допустить оккупации Украины», это уже будет победой для всего мира. По мнению Зеленского, иначе «Путин не остановится на Украине». Что касается заявлений Трампа о том, что Зеленский диктатор и начал войну, то украинский президент отвечает просто:
— Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все.
Президента также спросили, может ли он доверять Трампу, если тот часто меняет свое мнение. «Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все, — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются», — ответил Зеленский.
Поэтому, как уточняет президент Украины, за гарантии безопасности для Украины голосует Конгресс — «потому что президенты меняются, а институции остаются». Как пишет Би-би-си, «Дональд Трамп может быть ненадежным человеком, но он не будет у власти вечно».
Выборы в Украине
Зеленский также обсудил возможное проведение выборов в Украине. Он сам еще не решил, будет ли он снова баллотироваться. В любом случае, перед проведением выборов Киев хочет получить гарантии безопасности. «Если это условие окончания войны, давайте это сделаем. Я сказал партнерам: “Честно, вы постоянно поднимаете вопрос выборов, но вам нужно определиться — вы хотите от меня избавиться или провести выборы? Если вы хотите провести выборы (хотя вы не готовы мне это честно сказать даже сейчас), тогда давайте проведем эти выборы честно. Проведем таким образом, чтобы их прежде всего признал украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы”», — заявил Зеленский.
Новое оружие
Би-би-си отмечает: союзников Украины раздражает, что Зеленский постоянно требует от них новое оружие. В частности, США обвиняли его в том, что украинский президент недостаточно благодарен. Сам Зеленский сейчас просит предоставить ему разрешение на производство американского оружия по лицензии, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. «Сегодня вопрос с ПВО. Самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока еще не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы Patriot или производили хотя бы ракеты для тех систем, которые у нас уже есть. Пока мы не достигли успеха в этом», — сказал политик и отметил, что не знает, почему партнеры так поступают.
На этом фоне журналист уточнил, нужно ли всем готовиться к еще более долгой войне в Украине? По мнению Зеленского, сейчас идет «игра в шахматы с многими лидерами, не с Россией», и у Украины «нет какого-то одного правильного пути»:
— Нужно выбирать много параллельных шагов, параллельных направлений. И один из этих параллельных путей, я думаю, принесет успех. Для нас успех — это остановить Путина.