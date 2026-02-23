В Зиепниеккалнсе грузовик протаранил бок трамвая: подробности инцидента

Авария произошла в месте, где трамваи довольно часто попадают в ДТП. Если во многих случаях опасным маневром на дороге является левый поворот, то в городе есть перекрестки, где неожиданной аварией может закончиться даже поворот направо. Именно это и произошло в понедельник в полдень: водитель грузовика не заметил трамвай, приближавшийся сзади, сообщает «Degpunktā».