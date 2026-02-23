В Зиепниеккалнсе грузовик протаранил бок трамвая: подробности инцидента
В полдень в рижском Зиепниеккалнсе грузовик врезался в трамвай боком. Никто из участников не пострадал, однако повреждения получили и общественный транспорт, и грузовая машина.
Авария произошла в месте, где трамваи довольно часто попадают в ДТП. Если во многих случаях опасным маневром на дороге является левый поворот, то в городе есть перекрестки, где неожиданной аварией может закончиться даже поворот направо. Именно это и произошло в понедельник в полдень: водитель грузовика не заметил трамвай, приближавшийся сзади, сообщает «Degpunktā».
«Начал поворачивать, трамвай стоял на остановке. — (И потом трамвай поехал?) — Да. — (Это был поворот направо с Баускас?) — Да», — рассказал водитель грузовика.
У грузового автомобиля повреждены зеркало, стекло со стороны пассажира, местами пострадала передняя часть кузова. Заметный след остался и на боку трамвая, но чтобы не задерживать движение, трамвай отправили в депо, а водитель грузовика переставил машину в более безопасное место для оформления документов. Пассажиры трамвая в результате аварии не пострадали.