Учитель математики - ученики теряют интерес к предмету в 7-м классе, но можно его сделать увлекательным
Учитель Александр Воробьев считает, что сделать математику более увлекательной для учеников можно, например, используя в учебных заданиях актуальные цены на продукты. Он подчеркивает, что устаревшие примеры могут создать ощущение, что математика не связана с реальной жизнью.
Своим мнением делится учитель математики и физики, редактор учебных материалов издательства Skolas Vārds Александр Воробьев.
Совсем недавно старшеклассники по всей Латвии сдавали централизованные экзамены по математике, которые для многих до сих пор остаются камнем преткновения — например, в прошлом году по этому предмету было беспрецедентно много неудачных результатов. Чтобы ученики могли гораздо успешнее подготовиться к экзаменам и преодолеть предвзятое мнение о математике как о сложном учебном предмете, большое значение имеет, чтобы учебные материалы соответствовали особенностям восприятия современной молодежи. Способ общения школьника 5-го и 12-го классов радикально различается, и это также следует учитывать в учебных материалах.
Математика — это осмысленно и применимо в повседневной жизни
Что на самом деле означают современные учебные пособия? Например, в книги для основной школы не следует включать настолько устаревшие термины или понятия, что их не понимает даже часть молодых учителей. Если ученикам нужно решить текстовую задачу про факсимильные аппараты, учитель, конечно, может объяснить, что это такое, но если мы хотим, чтобы школьники осознали, что математика осмысленна и применима в повседневной жизни, возможно, заданиям стоит включать предметы и ситуации, которые школьники знают и видят в своей повседневности. Также наблюдается, что в книгах, соответствующих новому образовательному стандарту, в заданиях упоминаются цены, которые уже давно не соответствуют реальности. Кажется мелочь, но школьники ведь понимают, что в реальной жизни цены совсем другие. Такие примеры не способствуют осознанию, что математика тесно связана с повседневной жизнью.
Авторы учебных материалов — практикующие педагоги
Есть авторы учебных пособий, например, Лиене Вороненко и Надежда Павлова, которым отлично удается показать, что математика применима в повседневности, и это достигается через разговор с учеником. Если учебник не только помогает усвоить новые знания, но и объясняет, зачем мы это изучаем, это усиливает мотивацию ученика. По моему мнению, очень важно, чтобы авторы учебных пособий были практикующими педагогами, которые сами ежедневно работают с учениками. Конечно, и университетские профессора могут разрабатывать качественные учебные материалы, однако нужно учитывать, что они не работают ежедневно с учениками и часто стремятся включить в книги ту информацию, которую хотят услышать от своих будущих студентов.
Ученики теряют интерес в 7-м классе
Если учебные материалы соответствуют восприятию современных школьников в целом и конкретному возрастному этапу, они могут уменьшить страх перед математикой, удержать, восстановить или даже пробудить интерес к математике и ее осмысленному изучению. Различные исследования показывают, что чаще всего ученики теряют энтузиазм по отношению к этому предмету в 7-м классе. Почему именно в этом возрасте? Исторически сложилось так, что в 5-м и 6-м классах математика в большей степени означала абстрактные навыки, например, ученики решали дроби без особого контекста. Способ, которым эти знания преподносились, был весьма далек от реальной жизни, поэтому многие школьники теряли интерес. А восстановить интерес и мотивацию подростков и молодежи на самом деле гораздо сложнее, чем действовать проактивно, чтобы его не потерять.
Учебный предмет с несколькими культурными слоями
Математика — это предмет с несколькими культурными слоями, и если ученик в какой-то момент теряет интерес или не понимает какую-то из тем, упущенное гораздо сложнее восполнить, особенно перед экзаменами. Поэтому крайне важно, чтобы учебники и рабочие тетради были ориентированы на учеников и адаптированы к особенностям каждого поколения. Длинные тексты и пространные объяснения — это прошлое, современные молодые люди хотят краткую информацию. Важно включать в учебные пособия также напоминания — вполне нормально подготовиться к тому, что ученики могут что-то забыть. Если будет слишком много теории, скорее всего, книга останется непрочитанной, и лишь увеличится разрыв между теми, кому математика дается легко, и теми, кому она дается с трудом. В конце концов, на рынке труда сегодня востребованы совсем другие навыки: работодателям нужны не люди, которые запоминают большое количество информации, а люди с критическим мышлением. Новые навыки нельзя развивать старыми методами, поэтому необходимы соответствующие учебные материалы.
Чтобы ученики успешнее осваивали математику и не теряли интерес к этому предмету, важно, чтобы учебные материалы были не только точными и качественными, но и современными и понятными для школьников. Примеры в учебниках должны быть связаны с повседневной жизнью учеников, язык — живым и понятным, содержание — структурированным и кратким. Только так возможно создать предпосылки для восприятия математики как осмысленной, практически применимой и увлекательной науки, которая развивает мышление школьников и готовит их к вызовам будущего.
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