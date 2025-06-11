Будет объявлен новый конкурс на должность генпрокурора - ни один кандидат не получил достаточной поддержки

Председатель совета отметил, что почти все члены совета признали, что профессиональная концепция нынешнего генпрокурора Юриса Стуканса намного сильнее, чем концепции остальных двух кандидатов, которые были очень общими и неконкретными. Это стало одной из причин такого голосования. При этом у Стуканса "добавились и другие аспекты, из-за которых он не набрал нужного количества голосов". Струпишс отметил, что в данном случае речь идет не только о докладе информатора - прокурора Виорики Йиргены.