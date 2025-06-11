Как Дональд Трамп и Илон Маск ругаются в соцсетях и к каким последствиям для них и остального мира может привести эта ссора

— Да, Маск уже говорит про третью партию, но это очень дорого и очень сложно, хотя и не нереально, — говорит Филиппенко. — Я бы сказала, что Илон Маск в целом специализируется на нереальных проектах. И Neuralink, и SpaceX, и какие-то другие его планы, идеи и изобретения кажутся как раз такими.