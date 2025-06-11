Как Дональд Трамп и Илон Маск ругаются в соцсетях и к каким последствиям для них и остального мира может привести эта ссора
На прошлой неделе Дональд Трамп и Илон Маск обменялись колкостями и обвинениями в соцсетях. В частности, Трамп пригрозил бизнесмену разрывом госконтрактов, а Маск намекнул на связь американского президента с банкиром-педофилом Джеффри Эпштейном. Конфликт двух влиятельных мужчин развернулся на фоне разногласий по законопроекту о бюджете и налоговых льготах. Cсора Маска с Трампом служит примером того, о чем многие говорили уже давно: американский президент не стесняется использовать власть как инструмент для достижения собственный политических целей. «Наказать» даже самого богатого человека в мире ему вполне под силу, но Маску тоже есть чем отвечать. О том, какими последствиями конфликт Трампа и Маска может обернуться для обеих сторон, — в материале «Новой-Европа».
Риски для Трампа
Для 47-го президента США Дональда Трампа публичная перепалка с Илоном Маском — это, в первую очередь, неудача одного из главных предвыборных обещаний, считает живущий в Вашингтоне журналист-международник Алексей Богдановский. С помощью Маска и его Департамента государственной эффективности (DOGE) администрация Трампа должна была сократить государственные расходы на $2 триллиона, но в реальности новому департаменту не удалось достигнуть таких показателей и близко.
— По отчетности DOGE выходит, что они сократили расходы всего на $175 миллиардов, хотя эти цифры тоже выглядят сомнительно, — отмечает эксперт. По словам Богдановского, несмотря на разгром некоторых учреждений и ряд увольнений, DOGE не особо преуспел в спасении бюджета от растрат:
— По оценкам самих властей, объем неэффективных расходов и прямого воровства может составлять в сумме сотни миллиардов долларов в год. В этом главный ущерб и для его репутации, и для репутации Трампа. Их ссора — лишь констатация факта, что инициатива по сокращению расходов окончилась неудачей.
Помимо репутационных рисков, связанных с неэффективными решениями по сокращению расходов из госбюджета, в прессе активно обсуждается заявление Маска про связь Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном. В 2019 году Эпштейн при загадочных обстоятельствах покончил с собой в тюремной камере. В это время велось разбирательство, мужчину обвиняли в торговле людьми. В ходе перепалки в соцсетях Маск заявил, что Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна» с именами влиятельных лиц, якобы связанных с его преступлениями.
Именно по этой причине, сказал Маск, Трамп всё еще не обнародовал эти файлы. При этом ранее Трамп высказался в пользу прозрачности и рассекречивания разного рода государственных документов. Так, в марте 2025-го по указу Трампа Национальный архив США обнародовал тысячи страниц документов по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.
В том, что слова Маска о связях Трампа с Эпштейном повлекут за собой серьезные репутационные потери для американского президента, Богдановский сомневается.
— Маск действительно выдвинул ряд инсинуаций, что Трамп связан с печально известным банкиром-педофилом Эпштейном, но не привел никаких подтверждающих фактов, — говорит эксперт. — Вскоре Маск и вовсе удалил эти твиты. Трамп, как и вся политико-экономическая элита, был знаком с Эпштейном, хотя насколько близко, информация разнится. До настоящего времени не было обнародовано никаких фактов, которые бы свидетельствовали, что Трамп что-либо знал о преступной деятельности Эпштейна.
Еще один «козырь в рукаве» у Маска — это деньги и желание участвовать в политике. Как отмечает американист Александра Филиппенко, чтобы отомстить Трампу, Маск вполне может начать спонсировать разных политиков, в том числе и тех республиканцев, которые не принадлежат к движению Трампа MAGA (Make America Great Again).
Кроме того, у себя в соцсетях Маск уже высказался о том, что поддерживает создание в США третьей партии.
— Да, Маск уже говорит про третью партию, но это очень дорого и очень сложно, хотя и не нереально, — говорит Филиппенко. — Я бы сказала, что Илон Маск в целом специализируется на нереальных проектах. И Neuralink, и SpaceX, и какие-то другие его планы, идеи и изобретения кажутся как раз такими.
Риски для Маска
Перепалка Трампа и Маска началась с того, что бизнесмен раскритиковал «Большой Прекрасный Закон» президента о налоговых льготах. В ответ на критику Трамп пригрозил бывшему товарищу усечением госсубсидий и сокращением контрактов, которые разные проекты Маска получают уже многие годы. Наример, одна только компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру, за последние 18 лет получила государственные контракты на сумму не менее 20,9 миллиарда долларов. «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social в ходе очередного раунда взаимных пререканий.
Однако в реальности Трамп вряд ли решится разрывать контракты со SpaceX: американская космическая программа слишком сильно зависит от разработок компании Маска. Пентагон также активно использует технологии, которые поставляют принадлежащие Маску компании. Например, спутники Starlink. Так что по крайней мере в краткосрочной перспективе этот конфликт двух влиятельных мужчин вряд ли скажется на государственных контрактах SpaceX, Starlink и других предприятий Маска, убежден журналист-международник Богдановский.
— Зависимость Маска и государства в вопросе поставок взаимная, — уверен эксперт. — Так что вряд ли Трамп будет отменять контракты компаний Маска. Но у власти есть много других способов давления — например, государственное регулирование.
Несколько дней назад бывший советник Трампа Стив Бэннон озвучил вариант чуть более экстравагантного «наказания» для миллиардера Трампа. Бэннон предложил лишить Маска американского гражданства: бизнесмен родился и вырос в Южной Африке. «Следует начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным мигрантом и должен быть немедленно депортирован из страны», — заявил Бэннон в интервью газете The New York Times.
Американист Александра Филиппенко такую угрозу считает нереалистичной.
— Сложно себе представить, что Маска подвергнут депортации. Предполагаю, что у него уже давно получено американское гражданство. То есть, чтобы его депортировать, его нужно будет лишить гражданства. Это будет очень большой вызов для администрации и пиар-трагедия.
Более вероятным сценарием выглядит государственное регулирование бизнесов Маска, а не полный разрыв контрактов или депортация предпринимателя. По словам Богдановского, на данный момент власти США ведут более 60 расследований против разных компаний Маска.
Филиппенко также считает, что государственное регулирование проектов Маска может стать первым ответом администрации Трампа на конфликт с бизнесменом. В частности, ограничения могут быть введены по линии Министерства транспорта и коснуться автомобилей Tesla, а также роботов-такси, разработка которых сейчас в процессе.
— Без новых разрешений запуск таких такси просто невозможен, а это новый интерес Илона Маска.
— Как будет применяться власть государства в отношении Маска и будет ли — ясности пока нет, — отмечает Богдановский. — Но Маску предстоит осознать то обстоятельство, что, несмотря ни на какие деньги и влияние, он всего лишь частное лицо и что его возможности абсолютно несопоставимы с властью государства.
Остальной мир
Единого мнения о последствиях конфликта Трампа и Маска на международной арене у экспертов нет. Филиппенко отмечает, что эта ссора в первую очередь может как-то повлиять на использование разными странами спутников Starlink, принадлежащих компании Маска. В частности, эти спутники используются на войне в Украине.
— Может быть, Илон Маск решит, что он будет поддерживать Украину [Старлинками] больше, чем раньше, так сказать, в противовес Дональду Трампу, — рассуждает эксперт.
Второе последствие публичной ссоры может быть связано с тем, как дальше Маск будет поддерживать разные правые и ультраправые силы в Европе.
— Не являясь политиком в традиционном смысле, Маск всё равно высказывался так или иначе в поддержку разных политических движений в Европе. Мы видели это на примере АФД, — напоминает Филиппенко. — Поэтому теперь он может меньше про это говорить, вовсе про это не говорить или, может быть, поддерживать не тех, кого он поддерживал в тот момент, когда был политическим соратником Трампа. Несмотря на некоторую популярность Маска в Европе, особенно среди правых избирателей, у ЕС всё же есть рычаги давления на бизнесмена, отмечает журналист-международник Богдановский. В основном это те же механизмы, которые есть и у США: разные инструменты регулирования бизнеса, в частности в сфере электроавтомобилей.
— Элита становится более популистской, а конфликты — более публичными и жесткими, но это происходит далеко не только в США, — резюмирует Богдановский. — Многие страны ЕС испытывают в отношении и Трампа, и Маска смешанное чувство страха и отвращения. Кто-то, наверное, позлорадствует, что они поссорились. Большинство примут к сведению. Официальной реакции от ЕС, скорее всего, не будет. В целом проблема ЕС не столько в том, как меняется его восприятие Америки, а в том, что Америку на данном этапе мнение ЕС нисколько не заботит.