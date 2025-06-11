ФОТО: в латвийских лесах уже появилось гораздо больше грибов - и это не только лисички!
Несколько грибников поделились в социальных сетях своими первыми находками в этом сезоне — красивыми фотографиями лисичек. Однако самым удачливым уже удалось найти и первые боровики.
«1 июня меня, как никогда, удивил боровичок, выросший прямо посреди дороги», — пишет Линда на платформе Facebook. Гриб был найден в Валкском крае. Также на фото Линды видны черничные кусты. Женщина отмечает, что в некоторых местах черника в этом году полностью вымерзла, но местами выглядит «вполне неплохо».
Гунта рассказывает, что свой первый боровик в этом году нашла уже 30 мая, а Астре повезло обнаружить грибы в лесу еще 21 мая. Ее находка также пришлась на Валкский край, причем это был не единичный случай — и за несколько дней до этого Астра вновь нашла в лесу «королевский» гриб Латвии.
Тем временем Андра 8 июня в Стабурагской волости нашла подосиновик. Женщина призналась, что у нее возникло ощущение, будто началось бабье лето. Ее публикация вдохновила многих латвийцев отправиться в лес. «Какая красота, я тоже хочу размять ноги и пойти в лес», — отметила Антра.
Марис поделился красивым фото гриба, найденного в лесах Курземе. Пока одни комментаторы предположили, что это может быть сморчок, считающийся деликатесом во многих странах, более опытные грибники пояснили, что, скорее всего, это строчок, который содержит гиромитрин и может быть ядовитым, если его неправильно приготовить. Анестезиолог-реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис в интервью порталу lsm.lv отметил, что «люди травились не только употребляя строчки в пищу — в некоторых случаях было достаточно просто вдохнуть пар, возникающий при варке этих грибов».
Следует напомнить, что боровики чаще всего растут во влажных и тенистых лесах, где преобладают хвойные или смешанные деревья. Они особенно любят расти под березами, соснами, елями и другими хвойными деревьями, а также на солнечных полянах и опушках. В Латвии сезон боровиков обычно начинается в середине лета и длится до осени.