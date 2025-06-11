ФОТО: в латвийских лесах уже появилось гораздо больше грибов - и это не только лисички!

Марис поделился красивым фото гриба, найденного в лесах Курземе. Пока одни комментаторы предположили, что это может быть сморчок, считающийся деликатесом во многих странах, более опытные грибники пояснили, что, скорее всего, это строчок, который содержит гиромитрин и может быть ядовитым, если его неправильно приготовить. Анестезиолог-реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис в интервью порталу lsm.lv отметил, что «люди травились не только употребляя строчки в пищу — в некоторых случаях было достаточно просто вдохнуть пар, возникающий при варке этих грибов».