Тысячи курьеров Bolt Food проходят курс по минимальным требованиям гигиены
Более 2500 курьеров платформы доставки еды и других товаров Bolt Food уже прошли курс по минимальным требованиям гигиены в предприятиях общественного питания.
В компании отмечают, что прохождение курса является обязательным, поэтому ожидается, что к концу месяца сертификат получат все активные партнеры-курьеры платформы. Одновременно Bolt Food продолжает усиливать требования к качеству и безопасности, реализуя ряд мер, направленных на безопасность продуктов и профессиональную пригодность партнеров-курьеров к работе на платформе. Также Bolt Food сотрудничает с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) и Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), чтобы обеспечить прозрачную и соответствующую всем требованиям модель работы.
В компании сообщили, что все более 4000 партнеров-курьеров Bolt Food уже прошли обязательную регистрацию в PVD. Будущие курьеры перед началом сотрудничества также будут проверяться на наличие регистрации, чтобы удостовериться в их соответствии требованиям безопасности пищевых продуктов.
Bolt Food продолжает сотрудничество с PVD, которая в рамках своих полномочий проводит проверки в ресторанах, в том числе оценивает состояние сумок для доставки. В свою очередь, Bolt Food осуществляет мониторинг и проводит разъяснительную работу среди курьеров по соблюдению гигиенических требований.
Чтобы стать курьером Bolt Food, человек должен заполнить регистрационную форму и подтвердить ознакомление с условиями сотрудничества, включая гигиенические требования. В процессе регистрации необходимо предоставить несколько документов, включая удостоверение личности, подтверждение зарегистрированной хозяйственной деятельности, сертификат о прохождении курса «Минимальные гигиенические требования в предприятии общественного питания», а также вид на жительство без ограничений по праву на трудоустройство.
Также Bolt Food при начале сотрудничества проверяет законность пребывания курьера в стране, в мае этого года в сотрудничестве с PMLP началась профилактическая проверка видов на жительство курьеров. Цель — убедиться, что виды на жительство не были аннулированы до истечения срока их действия. В настоящее время ожидаются результаты проверки, после чего будут приняты дальнейшие решения относительно сотрудничества.
В компании напоминают, что партнеры-курьеры на платформе Bolt Food являются независимыми поставщиками услуг, а значит, между ними и Bolt Food не существует трудовых правоотношений.
Как сообщалось ранее, 25 марта этого года правительство приняло решение, что начиная с 1 июля 2025 года все лица, задействованные в сфере оборота пищевых продуктов, после прослушивания курса о минимальных гигиенических требованиях должны будут также пройти обязательное письменное тестирование по вопросам пищевой гигиены. Чтобы тест считался пройденным, участнику курса необходимо правильно ответить минимум на 70% вопросов, то есть на 21 из 30.