Тысячи курьеров Bolt Food проходят курс по минимальным требованиям гигиены

Также Bolt Food при начале сотрудничества проверяет законность пребывания курьера в стране, в мае этого года в сотрудничестве с PMLP началась профилактическая проверка видов на жительство курьеров. Цель — убедиться, что виды на жительство не были аннулированы до истечения срока их действия. В настоящее время ожидаются результаты проверки, после чего будут приняты дальнейшие решения относительно сотрудничества.