Одна из 30 детей "православного многоженца" Ивана Сухова обвинила его в сексуальных домогательствах и попытке задушить пакетом
19-летняя Анна Сухова, старшая из 30 детей "православного многоженца" Ивана Сухова, обвинила отца в сексуальных домогательствах. О своем опыте она рассказала в эфире телешоу "Пусть говорят".
По словам Суховой, в первый раз отец совершал с ней развратные действия, когда ей было 13 лет. Он взял ее с собой на отдых и заставил девочку трогать его. «"Дочь, закрой глаза", — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было — он заставил меня прикасаться к нему», — призналась девушка.
Как утверждает Сухова, через некоторое время отец снова стал домогаться ее. Тогда он сказал ей: «Дочь, твоя прошлая жизнь такая… В общем, достойная жена из тебя не выйдет, поэтому хотя бы будешь все уметь и правильно делать». По словам девушки, спустя месяц после случившегося мужчина сказал, что дочь придумала эту историю.
Кроме этого, Сухова утверждает, что однажды отец пытался задушить ее пакетом — девушка потеряла сознание. Также мужчина убеждал дочь, что у нее шизофрения и параноидальное расстройство.
По словам Суховой, отец совершал развратные действия и в отношении других дочерей, одной из них на тот момент было 12 лет. Сама Анна сбежала из дома в 14 лет.
Сухов назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными. «Мне стало известно о том, что в отношении меня уже сфабриковали обвинение в страшном злодеянии. И сделали это коварным образом, подкупив одного из моих близких родственников, больного и слабого человека», — заявил мужчина. Если вина Сухова будет доказана, ему может грозить до 20 лет заключения по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Иван Сухов — участник различных телешоу, называющий себя «православным многоженцем». В январе у него родился 30-й ребенок. Он живет в одном доме с тремя женами и большинством своих детей. Мужчина заявляет, что поставил себе цель родить минимум 50 детей. «Если 50 детей не рожу, то я ничего не добился в своей жизни. Ты — чмошник, не мужик, чепуха. Надо поднять детей, прокормить, воспитать, а если не можешь, то какой смысл? Почему, если я хочу зачать 100 детей, я должен ограничиваться одной женой, которая может мне родить ограниченное количество детей?», — говорил Сухов.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что сбежавшая от российского многоженца Ивана Сухова женщина рассказала свою историю.