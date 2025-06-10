Одна из 30 детей "православного многоженца" Ивана Сухова обвинила его в сексуальных домогательствах и попытке задушить пакетом

Иван Сухов — участник различных телешоу, называющий себя «православным многоженцем». В январе у него родился 30-й ребенок. Он живет в одном доме с тремя женами и большинством своих детей. Мужчина заявляет, что поставил себе цель родить минимум 50 детей. «Если 50 детей не рожу, то я ничего не добился в своей жизни. Ты — чмошник, не мужик, чепуха. Надо поднять детей, прокормить, воспитать, а если не можешь, то какой смысл? Почему, если я хочу зачать 100 детей, я должен ограничиваться одной женой, которая может мне родить ограниченное количество детей?», — говорил Сухов.