Проведенное в Латвии исследование опровергло один распространенный миф о телефонных мошенниках
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Norstat Latvia, как минимум 85% жителей Латвии сталкивались с попытками обмана - будь то выманивание паролей от интернет-банка или прямое вымогание денег. При этом исследование опровергает распространенное мнение, что жертвами становятся только малообразованные люди со слабыми цифровыми навыками.
Опрос, проведенный по заказу страховой компании BTA Baltic Insurance Company (BTA), показал, что только 15% респондентов никогда не получали подозрительных звонков от незнакомцев. Все остальные хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда им звонили или писали люди, представляющиеся инвесторами, следователями, полицейскими, банковскими сотрудниками или другими "официальными лицами", пытаясь различными способами выманить деньги.
В большинстве случаев эти попытки оказывались безуспешными: 77% опрошенных не вступали в долгие разговоры и сразу прерывали общение. Однако 8% признались, что хотя бы раз поверили мошеннику и начали выполнять его указания. Три четверти из них (то есть 6% от общего числа) в ходе разговора все же заподозрили неладное и прекратили диалог, но 2% довели дело до конца и лишь потом осознали, что стали жертвами обмана.
"С годами методы телефонных мошенников становятся все более изощренными и разнообразными, - говорят эксперты. - Они представляются банковскими служащими, которые убеждают перевести сбережения с "небезопасного счета", правоохранителями, требующими взятку за прекращение уголовного дела, врачами, которым срочно нужны деньги на операцию родственнику. Мошенники также рассылают SMS с предупреждениями об оплате штрафов за нарушение ПДД, сопровождаемые фальшивыми ссылками. Преступники умело используют страх и растерянность людей, чтобы выманить деньги, поэтому сегодня никто не может чувствовать себя в полной безопасности".
Исследование показывает, что от мошенников не застрахована ни одна социальная группа. Среди людей с высшим образованием процент обманутых такой же, как и среди тех, кто имеет среднее образование. Возраст, место жительства и уровень доходов также не показывают существенных различий.
Тем временем, в Латвии заметили, что мошенники стали еще активнее. Обнаружен и новый способ выманивания денег у населения.