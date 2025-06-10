Проведенное в Латвии исследование опровергло один распространенный миф о телефонных мошенниках

В большинстве случаев эти попытки оказывались безуспешными: 77% опрошенных не вступали в долгие разговоры и сразу прерывали общение. Однако 8% признались, что хотя бы раз поверили мошеннику и начали выполнять его указания. Три четверти из них (то есть 6% от общего числа) в ходе разговора все же заподозрили неладное и прекратили диалог, но 2% довели дело до конца и лишь потом осознали, что стали жертвами обмана.