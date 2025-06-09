В Латвии заметили, что мошенники стали еще активнее. Обнаружен новый способ выманивания денег у населения

«Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, это обман», — подчеркивают специалисты. — Товары и услуги по фантастически низкой цене и с мгновенной доставкой часто скрывают за собой очередную ловушку мошенников. С развитием технологий возрастает и необходимость в критическом мышлении и соблюдении цифровой гигиены. С наступлением отпускного сезона особенно важно сохранять бдительность — мошенники адаптируют свои схемы к сезонным привычкам. Отпуск — не повод расслабляться».