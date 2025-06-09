В Латвии заметили, что мошенники стали еще активнее. Обнаружен новый способ выманивания денег у населения
В последние месяцы в Латвии наблюдается резкий рост киберугроз — об этом свидетельствуют данные, собранные LMT.
В мае этого года компания зафиксировала 79,3 миллиона запросов на 10,3 миллиона вредоносных интернет-страниц. Особенно резко увеличилось количество фишинговых сайтов (мошенничество с целью выманивания данных) — с 3,4 миллиона в марте до 7,6 миллиона в мае, то есть более чем вдвое.
Фишинг остается наиболее распространенной угрозой — в мае зафиксировано 7,6 миллиона таких сайтов. Второе место занимают вредоносные программы (3,3 миллиона сайтов). Большим остается и число сайтов, связанных с так называемыми центрами управления и контроля (C&C) — в мае их насчитывалось 251 тысяча, тогда как в январе — 125 тысяч.
Кибермошенники становятся все изощреннее и изобретательнее, что ведет к росту разнообразия рисков. Одним из зафиксированных в мае случаев стала поддельная веб-страница, обещающая быстрое получение водительского удостоверения, действительного в странах ЕС. Подобные схемы целенаправленно используют невнимательность людей, создавая иллюзию простого решения актуальной потребности.
«Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, это обман», — подчеркивают специалисты. — Товары и услуги по фантастически низкой цене и с мгновенной доставкой часто скрывают за собой очередную ловушку мошенников. С развитием технологий возрастает и необходимость в критическом мышлении и соблюдении цифровой гигиены. С наступлением отпускного сезона особенно важно сохранять бдительность — мошенники адаптируют свои схемы к сезонным привычкам. Отпуск — не повод расслабляться».
Фантазии жуликам не занимать. Недавно мы сообщали о том, что представляясь сотрудниками Государственного агентства социального страхования (VSAA), телефонные мошенники рассылают СМС, содержащие небезопасные ссылки.