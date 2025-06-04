Вам пишут из VSAA и пугают "замороженной" зарплатой? Это мошенники!

В мошеннических сообщениях говорится, что зарплата получателя якобы заморожена, поэтому необходимо предоставить объяснения по прилагаемой к сообщению ссылке и войти в интернет-банк. В случае получения такого сообщения VSAA призывает не открывать опасную ссылку и не вводить пароли и коды для входа в интернет-банк. Агентство подчеркивает, что не имеет никакого отношения к выплате зарплат.