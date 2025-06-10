Рижские власти пытаются убрать с улиц бездомных. Успехи в этом деле пока не впечатляют
Проблема с бездомными в Риге давно назрела и перезрела, а местами и дурно пахнет. Но рижская дума с нею борется. В этом году, например, одного бомжа удалось с улиц убрать. Много это или мало? Судите сами.
Рижское самоуправление сообщает о том, что продолжает программу социальной реабилитации "Жилье прежде всего", помогающей людям без определенного места жительства вернуться в общество.
С ноября 2023 года Латвийское объединение самаритян обеспечило 25 жилых помещений для клиентов приютов, и многие участники программы уже улучшили качество своей жизни. В первом квартале этого года услугами воспользовались 26 человек, один из которых начал жить самостоятельно, снимая жилье. Часть клиентов продолжает получать социальную помощь, решая проблемы со здоровьем и зависимостями, а также посещая психолога или стоматолога.
Цель программы — развитие навыков, необходимых для самостоятельной жизни, через индивидуальный реабилитационный план. Услуга сочетает предоставление жилья с различными видами поддержки, включая помощь социального работника или наставника. "Опыт других стран показывает: чтобы выйти из состояния бездомности, в первую очередь необходимо собственное жилье", - сообщает неожиданную новость самоуправление.
А вот результаты работы программы за первый квартал 2025 года: услуги получили 18 женщин и 8 мужчин. Один человек начал жить самостоятельно, арендуя жилье (тот самый счастливый бомж, видимо). Еще 12 клиентов зарегистрированы в очереди на муниципальную помощь в решении жилищного вопроса, 8 клиентов борются с зависимостями, 9 человек получили помощь психолога, 4 клиентам оплачены стоматологические услуги, 20 клиентов улучшили свои социальные навыки, 6 человек нуждаются в дальнейшей интенсивной поддержке.
"В 2024 году программой воспользовались 32 клиента (22 женщины, 10 мужчин), большинство из которых смогли улучшить свои социальные навыки. А 95% опрошенных отметили, что сотрудничество со специалистами привело к положительным изменениям в их жизни, - рассказывает самоуправление. — Изначально программа действовала в трех самоуправлениях — Риге, Лиепае и Валмиере, но в настоящее время продолжается только в Риге".
Такими темпами лет через двести латвийская столица полностью избавится от бомжей. Но это если новых не прибавится, в чем мы сомневаемся. Пока же центр города полон бездомных, и жалобы от населения на этот счет мы слышим постоянно.