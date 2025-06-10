Рижские власти пытаются убрать с улиц бездомных. Успехи в этом деле пока не впечатляют

С ноября 2023 года Латвийское объединение самаритян обеспечило 25 жилых помещений для клиентов приютов, и многие участники программы уже улучшили качество своей жизни. В первом квартале этого года услугами воспользовались 26 человек, один из которых начал жить самостоятельно, снимая жилье. Часть клиентов продолжает получать социальную помощь, решая проблемы со здоровьем и зависимостями, а также посещая психолога или стоматолога.