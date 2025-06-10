ВИДЕО: популярный украинский блогер в Латвии пробует хлебный суп и рассказывает, что его поразило больше всего

Макс Клименко — известный во всем мире блогер, у него более 5,6 миллиона подписчиков на платформе TikTok, где он делится контентом о карьере, бизнесе, обществе и технологиях. Один из самых популярных его форматов — «Карьерная лестница» (Career Ladder), в котором он дает практические советы по развитию карьеры и профессиональному росту. В этих видео он ходит по улицам с лестницей, предлагает людям подняться на нее и за две минуты угадывает их профессию. Такой эксперимент он провел и в странах Балтии.