ВИДЕО: популярный украинский блогер в Латвии пробует хлебный суп и рассказывает, что его поразило больше всего
Недавно во всех трех странах Балтии побывал известный украинский блогер Макс Клименко, который поделился с подписчиками, что больше всего его удивило в Литве, Эстонии и Латвии.
Макс Клименко — известный во всем мире блогер, у него более 5,6 миллиона подписчиков на платформе TikTok, где он делится контентом о карьере, бизнесе, обществе и технологиях. Один из самых популярных его форматов — «Карьерная лестница» (Career Ladder), в котором он дает практические советы по развитию карьеры и профессиональному росту. В этих видео он ходит по улицам с лестницей, предлагает людям подняться на нее и за две минуты угадывает их профессию. Такой эксперимент он провел и в странах Балтии.
Недавно он также поделился рядом удивительных наблюдений, которые сделал во время поездки по Балтийским странам. Он отметил, что, возможно, не все это знают, но в странах Балтии появились компании, известные по всему миру — например, в Эстонии были основаны Bolt и Skype.
Во всех трех странах он пробовал национальные блюда: в Литве — холодный борщ (šaltibarščiai), в Эстонии — бутерброды с килькой, а в Латвии — картофель с соусом из шампиньонов, боровиков и куриным мясом, а также традиционные блины с мясом. «Картофель — это пока мое любимое блюдо», — признался Макс. На десерт он попробовал хлебный суп, но, по его словам, такой десерт ему не пришелся по вкусу.
Макса также удивил интересный факт о закусочных в странах Балтии — он отметил, что ни в одной из этих стран нет Starbucks. «Причина в том, что местные сети кафе просто не пускают их сюда. Они предлагают более низкие цены, локальные вкусы — и это предмет национальной гордости», — сказал он.
Также Макс подчеркнул, что страны Балтии оказались одними из самых больших сторонников Украины, особенно после вторжения России. Литва, Эстония и Латвия первыми ввели санкции против России, и в этих странах повсеместно видны украинские флаги — как символ солидарности и поддержки.
Одним из самых больших сюрпризов для Макса стали языковые различия. Он признался, что был удивлен тем, насколько разные языки у Латвии, Литвы и Эстонии — и что даже жители этих стран не понимают друг друга без перевода. «Эти три страны сильно недооценены. Невероятные люди, компании и культура — это будущие успешные страны Европы», — считает Макс.