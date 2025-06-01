ВИДЕО: на улицах Риги заметили известного украинского тиктокера Макса Клименко с его "карьерной лестницей"

Макс Клименко — всемирно известный тиктокер с более чем 5,6 миллионами подписчиков на платформе TikTok, где он делится контентом о карьере, бизнесе, обществе и технологиях. Одним из самых популярных его проектов является цикл «Career Ladder» (в переводе — «Карьерная лестница»), в котором он дает советы по развитию карьеры и профессиональному росту. В этих видео он гуляет по улицам с настоящей лестницей и приглашает прохожих встать на нее, обещая за две минуты угадать их профессию.