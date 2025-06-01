ВИДЕО: на улицах Риги заметили известного украинского тиктокера Макса Клименко с его "карьерной лестницей"
На улицах Риги был замечен известный украинский тиктокер Макс Клименко, прославившийся благодаря своей популярной серии видео под названием "Карьерная лестница".
Макс Клименко — всемирно известный тиктокер с более чем 5,6 миллионами подписчиков на платформе TikTok, где он делится контентом о карьере, бизнесе, обществе и технологиях. Одним из самых популярных его проектов является цикл «Career Ladder» (в переводе — «Карьерная лестница»), в котором он дает советы по развитию карьеры и профессиональному росту. В этих видео он гуляет по улицам с настоящей лестницей и приглашает прохожих встать на нее, обещая за две минуты угадать их профессию.
@maxklymenko Ep. 212 - Career Ladder 🪜 She is INSANELY GOOD 🇵🇱 #careers #jobs #careerladder #careeradvice #interesting ♬ original sound - Max Klymenko
Чтобы угадать, кем работает человек, Макс задает разные вопросы — например, хорошо ли оплачивается работа, является ли она творческой и т. д. Если за две минуты он не справляется, человек уходит, так и не раскрыв свою профессию.
Как видно из опубликованных в TikTok видео, Макс, который постоянно проживает в Лондоне, побывал и в Риге. Это значит, что, вполне возможно, совсем скоро на его канале появится видео, снятое в Латвии.
@mcsvisuals I can belive I actually saw him i went out from macdonald i saw him and i was like what the f @Max Klymenko #fyp #foryou #fy #foryoupagе ♬ original sound - shy smith