"Русские слишком слабы. Они не способны победить даже Украину": своим интервью Виктор Орбан удивил всю Европу

«Для нас, венгров, и для всего Евросоюза не в интересах допустить угрозу войны и прямой конфликт с Россией. Именно поэтому Украина не может стать членом НАТО», — заявил он. Орбан также отметил различие в восприятии ситуации между странами ЕС: «Я думаю, мы немного лучше понимаем историю Украины, чем французы». По его словам, с Россией необходимо поддерживать прагматичный подход: «Русских не обязательно любить, но с ними нужно заключать соглашения».