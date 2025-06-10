"Русские слишком слабы. Они не способны победить даже Украину": своим интервью Виктор Орбан удивил всю Европу
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью французскому телеканалу La Chaîne Info (LCI). В Латвии Орбана принято называть пророссийским политиком, но сказанное им в такие узкие рамки не укладывается. Вот краткий пересказ разговора.
В начале интервью Орбан выразил скепсис по поводу участия Украины в западных союзах. «Ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с россиянами», — сказал он. «Нужно соглашение между русскими и американцами». «Украина не готова стать членом ни НАТО, ни Европейского союза».
Далее Виктор Орбан вновь повторил свою позицию относительно санкций против РФ. «Российские санкции разрушают Венгрию и всю Европу», — подчеркнул он. По его мнению, сначала должно быть перемирие, а затем мир, добавив, что его позиция заключается в необходимости остановки боевых действий. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не боится расширения конфликта до глобального уровня.
«Русские слишком слабы. Они не способны победить даже Украину, а значит, не способны атаковать НАТО».
«Для нас, венгров, и для всего Евросоюза не в интересах допустить угрозу войны и прямой конфликт с Россией. Именно поэтому Украина не может стать членом НАТО», — заявил он. Орбан также отметил различие в восприятии ситуации между странами ЕС: «Я думаю, мы немного лучше понимаем историю Украины, чем французы». По его словам, с Россией необходимо поддерживать прагматичный подход: «Русских не обязательно любить, но с ними нужно заключать соглашения».
«Я думаю, что единственный язык, который понимают русские, — это язык силы. (...) Европе необходимо укрепляться в долгосрочной перспективе и заключить стратегическое соглашение с Россией», — продолжил Виктор Орбан.
Он встречался с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года в Кремле. «Если он захочет приехать в Венгрию, его примут со всеми почестями», — заявил Орбан. Ранее он уже принимал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан международный ордер на арест Международным уголовным судом. По словам Орбана, эта организация стала «слишком политизированной».
"Можно ли сравнивать Виктора Орбана с Владимиром Путиным?" - задал вопрос журналист. «Для того чтобы Венгрию услышали, нам не нужно ни с кем себя сравнивать», — ответил венгерский премьер. «Что делает Путин — меня не интересует. Меня интересует мой собственный народ».